Николай Василев: Трябваше кабинетът да занесе на студентите един воденичен камък заради дълговете, които и децата им ще плащат

Бюджет 2027 не предлага необходимите реформи за ограничаване на държавните разходи и натрупването на нов дълг. Това заяви финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той отправи остри критики към финансовата политика на правителството. Василев коментира представянето на бюджета в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като заяви, че управляващите е трябвало да покажат на студентите тежестта на задълженията, които според него ще останат за следващите поколения.

„Трябваше кабинетът да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите. Защото точно когато тези млади хора пораснат и станат управляващи, лидери, данъкоплатци, те ще трябва да плащат със своите данъци, както и техните родени и неродени деца, огромните дългове, които сегашното безотговорно поколение управляващи ще им остави“, заяви той.

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Василев коментира и сравнението на премиера Радев, който описа състоянието на държавните финанси като тежък камион без спирачки, движещ се към дъното. „Моето мнение е различно. Премиерът в този камион изобщо го няма. А човекът, когото е сложил да управлява камиона, няма намерение да го спира и смята да катастрофира с него“, заяви бившият министър. Той представи графика за развитието на публичния дълг през последните десетилетия.

Според анализа му правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев са намалявали държавния дълг, докато при кабинетите на Бойко Борисов той е останал относително стабилен, с изключение на увеличението през 2014 г. Последвалия период Василев определи като „епоха на хаоса“, през която според него различни правителства са увеличавали дълга всяка година. Той предупреди, че настоящата тенденция може да доведе до още по-бързо натрупване на задължения.

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Като пример за възможна промяна посочи управлението на финансовия министър Муравей Радев в кабинета на Иван Костов, когато по думите му България е преминала от голям бюджетен дефицит към излишъци. Според Василев ограничаването на дефицита е въпрос на политическа воля и визия.

На въпрос какви мерки би предприел, ако трябва да управлява държавните финанси, Василев постави акцент върху намаляването на разходите за администрация. Той разкритикува намерението на правителството да съкрати около 5000 щатни бройки, като посочи, че според неговите данни само в администрацията, без МВР, има над 12 000 незаети позиции. „Предлагам 30 000 от администрацията, още 30 000 от другия публичен сектор“, заяви той. Василев посочи, че Институтът за пазарна икономика предлага още по-мащабни съкращения - 100 000 позиции в публичния сектор.

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На въпрос дали подобни мерки няма да оставят много хора без работа, той припомни, че по време на предишното си участие в управлението са били извършвани съкращения в администрацията. По думите му при едно от правителствата, в които е участвал, са били съкратени 17 000 души, а при първия кабинет на Симеон Сакскобургготски - по-малко от 10 000. „Така че може, ако човек знае и иска. Ако не знае, философства и се оправдава с хан Аспарух. Аз съм разочарован от бюджета“, заяви Василев.

Бившият вицепремиер разкритикува и заложената бюджетна политика, като постави под въпрос стремежа на управляващите постепенно да достигнат дефицит от 3% до 2029 г. Според него правителството трябва да се стреми към балансиран бюджет или излишък, вместо да приема дефицита от 3% като крайна цел.