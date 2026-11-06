"Бюджет на вразумяването": Гълъб Донев се оправда с лошо фискално наследство - обеща да търси приходи

"Това е бюджет на вразумяването, бюджет, който борави с реалните тенденции". Така вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи бюджет 2027 г. по време на представянето му в УНСС. Финансовият министър изтъкна лошото фискално наследство, но и същевременно обеща разходи за семейства и инвестиция в младите, но и дефицит за 2027 г. от 3,5% от БВП и разходи за отбрана от 2,23% от БВП.

"Без увеличение на основните данъци и ставки. Изключителна насоченост към нови приходни мерки и мерки за увеличаване на събираемостта, консолидационен пакет в разходите, съчетан с подкрепа за доходите, семействата и изпълнението на ангажиментите към НАТО", добави Донев.

Стана ясно, че номиналния БВП през 2027 г. в евро ще бъде 141 млрд. и 300 млн. евро, а безработицата от 2027 до 2029 г. се предвижда 3,4%, а инфлацията през 2027 г. 4%, а през 2029 - 2,4%. ОЩЕ: Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

Фискалното наследство

Той обърна внимание, че фискалното наследство, което правителството заварва, което по думите му е много добре е описано в трите одитни доклада на Сметната палата за управлението на публичинте финанси, АПИ и социалните плащания.

Според него то има негативни въздействия върху проекта на бюджет 2027 г.

"Одитите показват, че публичните финанси страдат от трайно нарастване на текущите разходи, което е съпроводено от по-бавно нарастване на приходите в бюждета", каза той. По думите му следващите бюджети поемат отговорността на безотговорни управления от минали години.

"Виждате, че 1,8 млрд. оставащи за разплащане, ще бъдат пренесени към бюджет 2028 г. Това е все наследството, което заварихме", добави още Донев и добави, че евентуалните наказателни процедури срещу България - ще бъдат заради това, че наследството ан кабинета няма как да бъде обрано за една или две години.

Благодарение на всички негативни тенденции, Гълъб Донев отчете 5% спад в покритието на разходите на ДОО от социалноосигурителни плащания. "Държавният бюджет всяка година трансферира огромни средства към бюджета на ДОО, за да бъдат покрити социалноосигурителните плащания", добави финансовият министър.

В тази връзка правителството предвижда пълен регистър на договорите, сертификатите, просрочията и бъдещите плащания, ограничаване на нови ангажименти без многогодишно финансово обезпечение, независима проверка на изпълнението и ясно правило за реда за плащане, реалистична инвестиционна програма.

Доходи, пенсии, инвестиция в младите

Гълъб Донев обърна внимание, че бюджет 2027 г. предвижда по-високи доходи, подкрепа за семействата.

"Въпреки консолидацията на дефицита на касова основа от 5,7 % до 3,5 от БВП през 2027 г. - виждате, че минималната работна заплата се повишава от 620 на 660 евро. С 5% се увеличават заплатите в бюджетната сфера, 552 млн. и 600 хил. евро плюс за осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2027 г., по-висок таван на максималната пенсия, която става 1874 евро. Линията на бедност се промени на 443 евро, съответно със 72 млн. и 500 хил. евро повече помощ за семействата. 9 от всички 12 вида помощи са с по-високи възнаграждения. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се вдига на 450 евро, съответно ако майката се завърне на работа преди навършване на 20годишна възраст на детето, нейното обезщетение от държавното обществено осигуряване ще бъде повишено от 50 на 75%", каза Донев.

По думите му 230 млн. и 500 хил. евро са допълнителни средства за по-ниски данъци за семействата.

Той обеща и повече контрол на плащанията за здравеопазване и изтъкна, че бюджет 2027 е и нвестиция в младите, като се дават с 36 млн. евро повече за безплатни учебници от 1 до 12 клас, увеличават се с 20% стипендиите на учениците в гимназиален етап и 10 млн. евро повече за подкрепа на средното, професионално-техническо обучение.

Същевременно 27 млн. и 300 хил. евро за стипендии, за студентски столове и студентски общежития, както и нови 30 млн. евро за повишаване на заплащането на лекарите-специализанти.

В бюджета са предвидени и 50 млн. евро за Националната детска болница.

Представянето на бюджета не отменя дебата

"Благодаря на премиера Румен Радев. Нямам спомен досега в бългаската история, министър-председател да е излизал да говори пред толкова голям публика да представя проекта на държавен бюджет на Република България. Аз поне не си спомням такъв прецедент", заяви още Донев.

Той определи като слухове твърденията, че дебатът ще приключи с това представяне, както и че центърът от Народното събрание и Министерски съвет е изместен в български университет.

Финансовият министър обеща, че властта ще спази цикъла, по който бюджетът трябва да премине и очерта така наречените малки тристранки, после Националния съвет за тристранно сътрудничество.

"Нищо от това, което се тиражира по медиите не е вярно.- Ние просто представяме публично проекта на бюджет за 2027 г. Започваме тези открити обществени консултации по неговите параметри", заяви още Донев. ОЩЕ: Визита, обгърната в мъгла: Фон дер Лайен идва в България, дори еврокомисарите не знаят