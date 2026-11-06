Нова платформа ще следи за рискови обществени поръчки у нас

Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) представи новата платформа PI-Index (Вижте ТУК) — безплатен онлайн инструмент с отворен код, който оценява риска при подготовката, провеждането и изпълнението на обществени поръчки. Проектът е разработен в обществен интерес с цел повишаване на прозрачността при разходването на публични средства.

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За разлика от стандартните проверки, платформата проследява целия цикъл на поръчката — от първоначалното планиране и условията в търга до сключването на договора, неговото изпълнение и финалните плащания. Тъй като програмният код е напълно отворен, всеки разработчик или организация може свободно да проверява, използва и адаптира технологията.

За удобство на потребителите PI-Index анализира пълния обем от документи и генерира три основни показателя:

Точкова оценка на риска: Скала от 0 до 100, която показва нивото на потенциален проблем

Скала от 0 до 100, която показва нивото на потенциален проблем Индекс на увереността: Отчита доколко констатациите се опират на пълни, надеждни и съгласувани данни

Отчита доколко констатациите се опират на пълни, надеждни и съгласувани данни Мотивирани констатации: Конкретни аргументи и обяснения за откритите рискови елементи

От асоциацията изрично уточняват, че липсата на дадена информация не се приема автоматично за нарушение или за нисък риск, а се маркира като ограничение в анализа.

„Обществените поръчки имат пряко значение за конкурентната среда, качеството на публичните услуги и доверието в институциите. С PI-Index предоставяме инструмент, който прави рисковите сигнали по-разбираеми, проверими и проследими. Той не установява нарушения и не заменя контролните органи, а помага въпросите да бъдат поставяни навреме и въз основа на данни“, подчерта председателят на БРАИТ Илия Кръстев.

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В момента платформата се пуска в бета-версия, като от БРАИТ разчитат на обратна връзка от първоначалното използване, за да подобряват последователността и качеството на анализите.

Ключови зони под лупа

Системата не гледа процедурите повърхностно, а сканира шест критични области:

Има ли заложени дискриминационни или необосновани ограничения за кандидатите.

Реалистична ли е прогнозната стойност и как се съпоставят ценовите оферти.

Спазени ли са стриктно всички законови стъпки и срокове.

Налице ли е конфликт на интереси между възложителя и участниците.

Спазва ли се договорът след избора на победител и как се превеждат парите.

Спазени ли са специфичните правила, когато финансирането е със средства от ЕС.

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Резултатът от анализа дава общ индекс на риска по скала от 0 до 100. Той не се определя чрез просто математическо събиране или средноаритметично, а отчита реалната тежест на най-съществените констатации, връзката между тях и влиянието им върху конкуренцията, бюджета или европейските средства.

Заедно с това системата показва и Индекс на увереността. Той сигнализира доколко оценката се базира на пълни и съгласувани доказателства. Ако дадена информация липсва, това не се приема автоматично за нарушение или за нисък риск, а се маркира като ограничение на анализа.

Важен акцент в методологията е, че единични обстоятелства — като наличието само на една оферта, ниска цена или фактът, че един изпълнител печели често — не се маркират автоматично като нарушение. Всеки детайл се оценява в контекста на цялата процедура.