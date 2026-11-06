Турция може да намали вноса си на руски газ: "Изключително скъп е!"

Турция може да намали покупките си на руски газ поради високите цени. Анкара ще продължи да насочва вниманието си към по-евтини източници на природен газ, обяви министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар и подчерта, че причината за тази политика е чисто икономическа - руското гориво е твърде скъпо за турската страна. „Не става въпрос за политика, а за цена. Руският газ е изключително скъп“, заяви министърът по време на среща с журналисти в Истанбул на 5 ноември.

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Без пълен отказ

Въпреки това Турция няма намерение напълно да се откаже от руските доставки.

Съгласно енергийната си стратегия до 2040 г. страната планира да поддържа потреблението на газ на ниво от 57 милиарда кубически метра годишно. Без прилагането на плана това число би могло да достигне 77 милиарда кубически метра.

Снимка: Gazprom

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Делът на Русия в турския внос на газ е спаднал от 64% през 2006 г. до 37% в началото на 2025 г. В същото време доставките от Азербайджан (22%) и Съединените щати са се увеличили. През 2025 г. американският втечнен природен газ (LNG) е съставлявал почти 16% от вноса – 9,19 милиарда кубически метра. Развитието на този маршрут се подкрепя от разширяването на инфраструктурата и нови дългосрочни договори с Cheniere Energy и ExxonMobil, предвидени за периода 2026–2027 г.

Анкара разчита и на собственото си производство - до 2027 г. добивът от находището „Сакария“ в Черно море, според прогнозата на министъра, ще достигне 7,5 милиарда кубически метра.

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Промяната в енергийната стратегия идва на фона на плановете на ЕС да забрани вноса на руски втечнен природен газ от началото на 2027 г., а на газ по газопроводи – до края на октомври същата година.