"Бюджет на социалния мираж": ДПС със съвети към кабинета за финансите на държавата (ВИДЕО)

ДПС определиха бюджет 2027 г. като бюджет на социалния мираж и фискалната безотговорност и дадоха два съвета към правителството на Румен Радев - да не лъжат ЕК и да не заместят решаването на проблемите на хората с репресии. От партията на Делян Пеевски обърнаха внимание върху мястото представянето на бюджета, като посочиха, че по Конституция България е република с парламентарно управление и трябва да си уважаваме институциите.

Камионът, Космосът и цените

"Единственото нещо, с което може да се съгласим, че този проект на бюджет е тежък камион без спирачки, който лети към пропастта", каза Станислав Анастасов от ДПС по време на брифинг в парламента. ОЩЕ: "Бюджет на вразумяването": Гълъб Донев се оправда с лошо фискално наследство - обеща да търси приходи

По думите му обаче, докато управлението се е устремило към Космоса, българските граждани са притиснати към земята от растящите цени.

"Чухме много хубави пожелания за космическа индустрия, за гигафабрики, за изкуствен интелект. Това наистина е прекрасно с някакъв хоризонт от 50 години, но българските граждани имат един въпрос и той е как другия месец ще си платят сметките. За тях това е доста по-важно от концепцията за космическа индустрия", коментира още Анастасов. ОЩЕ: "Демократична България" обяви Бюджет 2027 за "страшно свличане": Истинският дефицит е 4,2%, а не 3,5%

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