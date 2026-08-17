Надеждите за мир около Ормуз отслабват: Цената на петрола в началото на седмицата

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, 17 август, след като надеждите за пробив в мирните преговори между САЩ и Иран отслабнаха, а трафикът на танкери през Ормузкия проток се забави, засилвайки опасенията от геополитически рискове за доставките. Фючърсите върху сорта "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха до 89,40 долара за барел в по-ранните часове на търговията, макар по-късно да слязоха до 88,35 долара. Котировките на американския лек суров петрол - WTI - нараснаха първоначално до 82,83 долара за барел, след което слязоха до 81,88 долара.

Поскъпване с над 5% през изминалата седмица

И двата основни петролни сорта поскъпнаха с над 5 на сто през миналата седмица след нападения срещу танкери, управлявани от държавната петролна компания на Обединените арабски емирства - ADNOC, в Ормузкия проток и срещу рафинерия на саудитската Saudi Aramco, предаде Reuters, цитирана от БТА.

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През уикенда иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран все още не е взел решение дали да възобнови преговорите със САЩ. Американският президент Доналд Тръмп междувременно призова американците да приемат малко по-високи цени на бензина, докато конфликтът продължава.

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„Цените на петрола вече почти напълно се възстановиха от дъната, достигнати в началото на август, тъй като надеждите за по-трайно уреждане на отношенията между САЩ и Иран отслабнаха и геополитическата рискова премия се върна на пазара“, заяви Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи във Phillip Nova в Сингапур.

Според нея обаче потенциалът за допълнително поскъпване остава ограничен, освен ако няма ясни признаци за ново изостряне на напрежението в Ормузкия проток, включително сериозни щети по танкери или петролна инфраструктура.

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Трафикът през Ормуз е намалял

Трафикът през Ормузкия проток е намалял значително през уикенда след нападенията срещу танкери, показват данни на Kpler. В събота през протока са преминали пет кораба, превозващи суровини, а вчера не е отчетен нито един, спрямо общо 31 през предходния уикенд.

Обединените арабски емирства обвиниха Иран и за нападение срещу трети кораб, управляван от ADNOC, който е преминавал през протока в петък, след като ден по-рано Абу Даби обвини Техеран и за два отделни инцидента с кораби на компанията.

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