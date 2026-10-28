Радар за икономика: Най-важните новини на 28 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 28 октомври 2026 г.

КЕВР и "Булгаргаз" обсъждат как да овладеят скока в цената на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране и "Булгаргаз" ще търсят начин за по-малко от планираното увеличение на природния газ месец ноември. Внесеното предложение от обществения доставчик беше за поскъпване с 34%. "Чрез оптимизиране на източниците на доставка и резерви от газохранилището в Чирен ще се търси по-ниска от предложената цена", обяви председателят на регулатора Пламен Младеновски.

Още: КЕВР и "Булгаргаз" обсъждат как да овладеят скока в цената на газа

Великобритания удължи лиценза на „Лукойл“ с 4 месеца

Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания удължи с четири месеца - до 26 февруари 2027 г., срока на лиценза, който позволява извършването на бизнес операциите свързани с дружествата от групата „Лукойл“ в България. С лицензa британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл Бункер България“ ЕООД.

Още: Великобритания удължи лиценза на „Лукойл“ с 4 месеца

Натиск от САЩ да купуваме техен втечнен газ от гръцка фирма? Официално се разбра има ли меморандум

Държавното дружество "Булгаргаз" не е сключвало меморандум и не е подписвало договори с гръцка компания, за която The Wall Street Journal твърди, че бившата посланичка на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл е лобирала пред българските власти, потвърдиха от Министерството на енергетиката. На 25 септември 2026 г. американското издание публикува разследване, посветено на дейността на тогавашния посланик в южната ни съседка и контактите ѝ с представители на гръцката фирма Aktor Group. Твърдеше се, че тя е упражнявала натиск върху България и други балкански държави да закупят американски втечнен природен газ (LNG) чрез тази конкретна гръцка компания.

Още: Натиск от САЩ да купуваме техен втечнен газ от гръцка фирма? Официално се разбра има ли меморандум

Снимка: Кимбърли Гилфойл, Getty Images

"Златният" участък на АМ "Струма" - 40 млн. евро/км: Кабинетът прехвърли отговорността на предишните две правителства

Правителството на Росен Желязков определя цената от 108 млн. евро с ДДС за "малкия участък" от автомагистрала "Струма", а служебното правителство на Андрей Гюров стартира обществените поръчки. Това е версията на кабинетът "Радев", изразена с прессъобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), във връзка с нашумялата в последните дни новина, че АПИ ще строи 1 километър от магистралата за цели 40 милиона евро - общо 2,7 км за почти 108 млн. евро с ДДС.

Още: "Златният" участък на АМ "Струма" - 40 млн. евро/км: Кабинетът прехвърли отговорността на предишните две правителства

"ПБ вдига здраво данъци и осигуровки": Анализ на бюджетния план на властта

Прогресивните вдигат здраво данъци и осигуровки! Правителството планира мащабно увеличение на данъчната и осигурителната тежест. Според собствения му бюджетен план новите приходни мерки за 2027 г. възлизат на 1,96 милиарда евро, или 1,39% от БВП!

Още: "ПБ вдига здраво данъци и осигуровки": Анализ на бюджетния план на властта

Еврото стигна най-ниското си ниво от близо година и половина

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Оттогава насам единната европейска валута ту прескачаше психологическата граница от 1,12 спрямо американската, ту слизаше под нея. Във вторник, 27 октомври, то затвори при курс 1,1126, подобрявайки този антирекорд, а в сряда, 28 октомври, дори продължи спада надолу. Такива ниски равнища като днешните не са наблюдавани от 12 май миналата година, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута.

Още: Еврото стигна най-ниското си ниво от близо година и половина

Атака срещу саудитска рафинерия обърна посоката в цената на петрола: Русия, САЩ и ОПЕК+ също влияят

Цените на петрола се повишиха в сряда, 28 октомври, след като атака срещу нефтопреработвателно предприятие в Саудитска Арабия – най-големия износител на суров петрол в света – поднови опасенията относно рисковете за доставките, произтичащи от по-широката война в Близкия изток. Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен заявиха във вторник, че са ударили с ракета най-големия нефтопреработвателен завод в кралството (то подкрепя международно признатото йеменско правителство). Саудитските власти не потвърдиха веднага удара по съоръжението с капацитет 550 000 барела на ден.

Още: Атака срещу саудитска рафинерия обърна посоката в цената на петрола: Русия, САЩ и ОПЕК+ също влияят