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Радев може да помага на Русия да атакува кораби, в делириум е: Подозрения в румънска телевизия

28 октомври 2026, 23:53 часа 1262 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев може да помага на Русия да атакува кораби, в делириум е: Подозрения в румънска телевизия

По румънската телевизия DIGI24 тази вечер тече дискусия след вчерашното изказване на премиера Румен Радев, че румънците сами са си виновни за атаките, защото посочили Русия (и след днешната нова атака в българската ИИЗ). Това съобщи на профила си във Facebook кореспондентът на БНТ в Румъния Стилиян Деянов.

Той предоставя и цитатите по смисъл, записани от самия него по време на ефира:

Проф. Раду Албу Команеску: Аз вече започвам да се питам дали България, българското правителство не помага някак на Русия за тези атаки? Пряко или непряко. В днешната атака корабът дори не отива към Украйна, а към Констанца.

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Космин Прелипчану: Изказването на Радев е някакъв делириум. С огромни логически проблеми... И малко дете би си задало въпроса: щом Радев казва, че руснаците са ни отмъстили, значи Радев знае, че повторните атаки са руски. Да не би да са му се обадили и да са му казали от Москва?

Флорин Негруциу: Атакуват ни и преди и след. Без значение. Европа не е във война с Русия, но Русия е във война с Европа.

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„Политиците в Букурещ нямат избор и опитват да се срещат с нашите белким направят нещо заедно за защита на корабоплаването, но истинският и напълно заслужен отзвук от безумните изказвания по въпроса на "миролюбците" Радев-Йотова и точно този“, пише още кореспондентът на националната телевизия.

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