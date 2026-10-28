Войната в Иран:

КЕВР и "Булгаргаз" обсъждат как да овладеят скока в цената на газа

28 октомври 2026, 11:11 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
КЕВР и "Булгаргаз" обсъждат как да овладеят скока в цената на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране и "Булгаргаз" ще търсят начин за по-малко от планираното увеличение на природния газ месец ноември. Внесеното предложение от обществения доставчик беше за поскъпване с 34%. "Чрез оптимизиране на източниците на доставка и резерви от газохранилището в Чирен ще се търси по-ниска от предложената цена", обяви председателят на регулатора Пламен Младеновски.

ОЩЕ: Поскъпване с 34%: КЕВР обсъжда новата цена на газа 

"Не само природният газ е фактора, който определя цените на парното. Да, повече от 60% от разходите на топлофикациите са свързани с цената на природния газ, но има и други инструменти за задържане на цената. Ние ще използваме всички регулаторни инструменти, така че да не се налага увеличаване на цената на топлинната енергия и на електрическата енергия от 1 януари. Към настоящия момент все още има такива резерви и не се налага подобно увеличение", обясни Младеновски.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз: Георги Татарски съобщи, че от дружеството юе внесат ново предложение в КЕВР за цената на природния газ през ноември.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Булгаргаз Природен газ цена на газа КЕВР
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес