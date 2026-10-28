КЕВР и "Булгаргаз" обсъждат как да овладеят скока в цената на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране и "Булгаргаз" ще търсят начин за по-малко от планираното увеличение на природния газ месец ноември. Внесеното предложение от обществения доставчик беше за поскъпване с 34%. "Чрез оптимизиране на източниците на доставка и резерви от газохранилището в Чирен ще се търси по-ниска от предложената цена", обяви председателят на регулатора Пламен Младеновски.

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"Не само природният газ е фактора, който определя цените на парното. Да, повече от 60% от разходите на топлофикациите са свързани с цената на природния газ, но има и други инструменти за задържане на цената. Ние ще използваме всички регулаторни инструменти, така че да не се налага увеличаване на цената на топлинната енергия и на електрическата енергия от 1 януари. Към настоящия момент все още има такива резерви и не се налага подобно увеличение", обясни Младеновски.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз: Георги Татарски съобщи, че от дружеството юе внесат ново предложение в КЕВР за цената на природния газ през ноември.