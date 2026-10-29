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Ливърпул оцеля след драма с 18 дузпи срещу Челси! Ман Сити също трепери за място на 1/4-финалите

29 октомври 2026, 0:16 часа 818 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливърпул оцеля след драма с 18 дузпи срещу Челси! Ман Сити също трепери за място на 1/4-финалите

Ливърпул се класира за четвъртфиналите на Купата на Лигата в Англия след изключително драматичен сблъсък с Челси на "Анфийлд". Двата гранда завършиха 1:1 в редовното време, след като си размениха голове от дузпи още през първото полувреме. При последвалите наказателни удари мърсисайдци надделяха с 7:6 след цели девет серии и продължиха напред. Манчестър Сити също си осигури място сред най-добрите осем, след като отстрани Брайтън след дузпи.

Ливърпул и Челси си размениха дузпи, преди да настъпи истинската драма

Дербито на "Анфийлд" започна предпазливо, като през първия половин час двата отбора трудно създаваха чисти голови положения. В 38-ата минута Райън Гравенберх извърши нарушение срещу Мойсес Кайседо в наказателното поле и Челси получи дузпа. Морган Роджърс застана зад топката и откри резултата в 40-ата минута.

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Ливърпул - Челси

Отговорът на Ливърпул беше светкавичен. Само три минути по-късно Уесли Фофана игра с ръка след центриране от корнер, а Коди Гакпо реализира отсъдения 11-метров наказателен удар за 1:1. След почивката двата отбора имаха възможности да стигнат до победата. Вратарят на Челси Майк Пендерс направи важни спасявания след удари на Роналд Араухо и Брадли Баркола, а Георги Мамардашвили се намеси решително при положение пред собствената си врата.

В 80-ата минута Ливърпул беше близо до пълен обрат, но защитниците на гостите предотвратиха попадение след последователни удари на Флориан Вирц и Баркола.

Девет серии дузпи решиха всичко на "Анфийлд"

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След равенството в редовното време двата отбора пристъпиха директно към изпълнение на дузпи. Първите седем удара бяха реализирани, преди Валентин Барко да стреля извън вратата за Челси. Костас Цимикас обаче също пропусна и остави гостите в битката. Драмата продължи, като Райън Гравенберх и Емануел Емега пропуснаха след намеси на двамата вратари.

В деветата серия Джо Гомес беше точен за Ливърпул, а Уесли Фофана не успя да реализира решителния удар за Челси. Така мърсисайдци спечелиха със 7:6 при дузпите и си осигуриха участие на четвъртфиналите.

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Ливърпул - Челси

Манчестър Сити също оцеля след дузпи срещу Брайтън

Другият голям фаворит Манчестър Сити също трябваше да премине през драматична развръзка, за да продължи напред в турнира. "Гражданите" завършиха 2:2 с Брайтън на "Етихад", като на два пъти изоставаха в резултата. Малик Ялкуйе даде преднина на гостите в 30-ата минута, но Матео Ковачич изравни с красив удар от дистанция малко преди почивката. 

В началото на втората част Жоржиньо Рютер отново изведе Брайтън напред, преди Витор Рейш да възстанови равенството в 72-ата минута след отклоняване на пряк свободен удар. При дузпите големият герой за Манчестър Сити се оказа вратарят Херонимо Рули, който спаси ударите на Ясин Аяри и Люис Дънк. Въпреки пропуска на Ковачич "гражданите" успяха да надделеят и също се класираха за четвъртфиналите на Купата на Лигата.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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