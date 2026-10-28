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Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.

28 октомври 2026, 22:56 часа 638 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.

През първото десетдневие на месец ноември 2026 г. ще бъде сравнително студено, предимно облачно, с валежи от дъжд, който в началото на месеца във високите полета и ниските планински райони в Западна България ще се примесва или ще преминава в сняг. И през повечето дни от второто десетдневие се очаква температурите да се задържат по-ниски от обичайните. До средата на периода се запазва тенденцията за предимно облачно време с валежи, предимно от дъжд, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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До края на месеца

През втората половина от десетдневието вероятността за валежи намалява, в низините и котловините изгледите са за предимно облачно и мъгливо време, а в планините и планинските райони – за разкъсване и намаление на облачността и относително повишение на температурите. През третото десетдневие на месеца вероятността за валежи е малка, а температурите ще бъдат близки до климатичните норми. Отново в часовете преди обяд в равнинната част от страната ще преобладава облачно и мъгливо време, а около и след обяд ще има и слънчеви часове; в планините ще бъде предимно слънчево.

Още: Седмична прогноза за времето за 26 октомври-1 ноември 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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