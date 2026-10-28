Избити войници, похарчени пари, унищожена техника: Цената за Путинова Русия дотук по сметките на украинския генщаб

Генералният щаб на Украйна изчислява, че в повече от 1700 дни пълномащабна война Русия е загубила над 1,58 милиона войници и военни (убити, тежко ранени така, че не могат повече да се бият и изчезнали по време на операции) и военна техника плюс оборудване на стойност над 204 милиарда долара.

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Средно на ден руснаците са губили дотук по 1000 войници! Или още по-стряскащо - 1 човек на всяка минута и половина! Обезщетенията за тези загуби на семействата на загиналите се равняват на над 95 млн. долара дневно. И похарчени 10 млрд. долара еднократни бонуси, за да влезеш в руската армия само през 2025 година!

Руските загуби във военна техника са 12 448 танка, 25 609 бронирани машини, 51 674 артилерийски системи, 449 военни самолета, 354 хеликоптера, 35 кораба или катера и 2 подводници - те са или унищожени, или не е възможно да бъдат поправени.

В анализа на украинския генщаб се казва, че военните разходи са се увеличили от 86 милиарда долара през 2022 г. до 190 милиарда долара през 2025 г., като още 185 милиарда долара са похарчени през 2026 г.

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