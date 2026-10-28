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За пръв път: Русия позволи на кораби, превозващи зърно, да напуснат Азовско море

28 октомври 2026, 23:20 часа 469 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram
За пръв път: Русия позволи на кораби, превозващи зърно, да напуснат Азовско море

Русия временно е разрешила на плавателни съдове, превозващи зърно, да напуснат Азовско море за първи път след 10 юли тази година. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на лица, запознати с въпроса. Пристанищните власти са предоставили временно разрешение за отпътуване от Темрюк и Кавказ.

Най-малко един кораб вече е преминал през Керченския пролив в Черно море, докато съдове, готови за отплаване и с налични екипажи, могат да подадат заявление за разрешение за отплаване, посочва изданието. Според данни на Reuters разрешенията ще са валидни до 15 ноември, а част от корабите се планира да бъдат извеждани под ескорт на военноморски конвои.

Корабоплаването в Азовско море беше ограничено през юли на фона на украински атаки срещу руски кораби. Тогава движението по Донския морски канал, свързващ Дон с Азовско море, беше спряно, а заявките за преминаване през Керченския пролив престанаха да се приемат. В резултат на това южните зърнени пристанища практически прекратиха разтоварването.

Преди въвеждането на ограниченията през Азовско море преминаваше значителна част от руския износ на пшеница — според различни оценки около една четвърт или една трета от морските доставки. Поради прекъсванията Русия започна да пренасочва зърното към други пристанища, включително в Балтийско море. Там обаче руските власти също се опасяват от възможни рискове поради напрегнатите отношения със страните от НАТО.

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На този фон Русия за първи път изпраща зърно за износ през арктическото пристанище в Мурманск. Морското търговско пристанище в Мурманск и „Деметра Холдинг“ съобщиха за началото на товаренето на първата партида с обем 3,4 хиляди тона. Планира се около 28 хиляди тона пшеница да бъдат изпратени от Мурманск до Касабланка в Мароко.

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Зърно Русия Азовско море война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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