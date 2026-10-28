За пръв път: Русия позволи на кораби, превозващи зърно, да напуснат Азовско море

Русия временно е разрешила на плавателни съдове, превозващи зърно, да напуснат Азовско море за първи път след 10 юли тази година. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на лица, запознати с въпроса. Пристанищните власти са предоставили временно разрешение за отпътуване от Темрюк и Кавказ.

Russia has temporarily allowed grain vessels to leave the Azov Sea for the first time since July, Bloomberg reports, citing people familiar with the matter. Port authorities granted temporary clearance for departures from Temryuk and Kavkaz. At least one vessel has already passed through the Kerch Strait into the Black Sea, while ships ready to sail and with crews available can apply for clearance. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2026

Най-малко един кораб вече е преминал през Керченския пролив в Черно море, докато съдове, готови за отплаване и с налични екипажи, могат да подадат заявление за разрешение за отплаване, посочва изданието. Според данни на Reuters разрешенията ще са валидни до 15 ноември, а част от корабите се планира да бъдат извеждани под ескорт на военноморски конвои.

Корабоплаването в Азовско море беше ограничено през юли на фона на украински атаки срещу руски кораби. Тогава движението по Донския морски канал, свързващ Дон с Азовско море, беше спряно, а заявките за преминаване през Керченския пролив престанаха да се приемат. В резултат на това южните зърнени пристанища практически прекратиха разтоварването.

Преди въвеждането на ограниченията през Азовско море преминаваше значителна част от руския износ на пшеница — според различни оценки около една четвърт или една трета от морските доставки. Поради прекъсванията Русия започна да пренасочва зърното към други пристанища, включително в Балтийско море. Там обаче руските власти също се опасяват от възможни рискове поради напрегнатите отношения със страните от НАТО.

На този фон Русия за първи път изпраща зърно за износ през арктическото пристанище в Мурманск. Морското търговско пристанище в Мурманск и „Деметра Холдинг“ съобщиха за началото на товаренето на първата партида с обем 3,4 хиляди тона. Планира се около 28 хиляди тона пшеница да бъдат изпратени от Мурманск до Касабланка в Мароко.