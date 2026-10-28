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Вучич е бил готов на гражданска война, за да опази властта - и се е отказал

28 октомври 2026, 23:03 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич е бил готов на гражданска война, за да опази властта - и се е отказал

Вече бившият сръбски президент Александър Вучич е бил разубеден да не организира буквално преврат и да предизвика гражданска война след загубата си на изборите за новия сръбски парламент. Според сръбски политици и бивш висш полицай, Вучич е бил готов да се задържи на власт със сила, но неочаквано се е отказал в неделя, 25 октомври - това разказва The Times на база свои източници.

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Според въпросните източници, решаващият фактор е била преднината на Студентската листа от 500 000 гласа и телефонните обаждания, които го призовавали да не продължава борбата при това развитие на нещата.

Бившият ръководител на сръбското антитерористично звено Спасое Вулевич твърди, че Вучич е бил разположил 4000 полицаи и 3000 поддръжници в центъра на Белград, за да предотврати смяна на властта. Вулевич също така предполага, че Вучич е получил обаждания от европейски правителства, въпреки че евродепутатът Сандро Гози смята, че самият резултат от изборите е бил шокиращ за него.

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Кандидатът на Студентската листа Радомир Саичич казва, че планът за отмяна на резултатите от изборите със сила е бил променен след обаждания от полицията и други агенции.

Вучич призна поражението 90 минути след затварянето на секциите. Според непотвърдени слухове, бившият унгарски премиер Виктор Орбан може да е повлиял на решението му.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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