Натиск от САЩ да купуваме техен втечнен газ от гръцка фирма? Официално се разбра има ли меморандум

Държавното дружество "Булгаргаз" не е сключвало меморандум и не е подписвало договори с гръцка компания, за която The Wall Street Journal твърди, че бившата посланичка на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл е лобирала пред българските власти, потвърдиха от Министерството на енергетиката. На 25 септември 2026 г. американското издание публикува разследване, посветено на дейността на тогавашния посланик в южната ни съседка и контактите ѝ с представители на гръцката фирма Aktor Group. Твърдеше се, че тя е упражнявала натиск върху България и други балкански държави да закупят американски втечнен природен газ (LNG) чрез тази конкретна гръцка компания.

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Платеният лобист на фирмата Христос Марафацос (с хонорар над 440 000 долара) е присъствал на дипломатическите срещи на Гилфойл, като често е бил бъркан от чуждестранни длъжностни лица за нейния ръководител на кабинета. По време на срещите той не е бил представян като лобист на „Актор“, пишеше в материала.

Според изнесената в публикацията информация през пролетта на 2026 г. Кимбърли Гилфойл е посещавала България в рамките на усилията за насърчаване на доставките на американски втечнен природен газ за държави от Югоизточна Европа. Пред свои събеседници е посочвала, че българската страна следва да работи с Aktor Group. В публикацията се посочваше и че при част от срещите ѝ с български официални представители, включително с президента Илияна Йотова, също е присъствал Христос Марафацос.

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"Актор" е една от водещите инфраструктурни и строителни корпоративни групи в Гърция и е сравнително нова в енергийния бизнес. Корпорацията претърпя сериозна трансформация, пребрандиране и стратегическо разширяване, утвърждавайки се като ключов играч в Югоизточна Европа с мащабен инвестиционен план. Групата „Актор“ участва активно в проекта за Вертикален газов коридор чрез съвместно предприятие – Atlantic SEE LNG Trade. В нея 60% дял има „Актор“, а другите 40% се държат от DEPA Commercial - гръцка енергийна компания, подкрепяна от държавата.

Служител на американското посолство казваше, че посланичката е пътувала до България, „за да подкрепи американските интереси - увеличаване на продажбите на американски втечнен природен газ (LNG) към европейските партньори и намаляване на европейската зависимост от руския газ“.

Кимбърли Гилфойл подаде оставка в средата на октомври и вече не е посланик на САЩ в Гърция.

Снимка: Кимбърли Гилфойл, официален профил в X

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Въпроси от Ивайло Мирчев към енергийния министър

В тази връзка съпредседателят на "Да, България" и депутат от ДБ Ивайло Мирчев попита писмено министъра на енергетиката Ива Петрова дали са провеждани срещи, разговори или друга комуникация между Министерството на енергетиката, „Български енергиен холдинг“ ЕАД или „Булгаргаз“ ЕАД, от една страна, и бившия посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, Христос Марафацос, Aktor Group или Atlantic SEE LNG Trade, от друга, във връзка с доставки на втечнен природен газ за България и избора на Atlantic SEE LNG Trade като потенциален контрагент на „Булгаргаз“ ЕАД. Той пита и отправяно ли е в рамките на тези контакти предложение, препоръка или настояване „Булгаргаз“ ЕАД да работи конкретно с Aktor Group или Atlantic SEE LNG Trade.

В официалните материали на самата Aktor Group се посочва, че чрез Atlantic SEE LNG Trade е подписан меморандум за дългосрочна продажба на втечнен природен газ с българското държавно дружество „Булгаргаз“. Компанията включва този меморандум сред договореностите си за развитие на пазара на LNG в Югоизточна Европа, отбелязва Мирчев.

"Моля също да бъде посочено кога и по чия инициатива са започнали контактите между „Булгаргаз“ ЕАД и Atlantic SEE LNG Trade, кой е взел решението за подписване на меморандума и кои органи на „Булгаргаз“ ЕАД, БЕХ и Министерството на енергетиката са участвали в процеса. Да бъде предоставена и информация за основните параметри и обвързващия характер на меморандума, за извършен анализ или сравнение с други потенциални доставчици, както и дали към настоящия момент се водят преговори за окончателен договор. Моля, доколкото нормативната уредба допуска, към отговора да бъдат приложени относимите решения, протоколи, доклади и други документи, свързани с проведените срещи и вземането на решението", иска Ивайло Мирчев.

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Ива Петрова: Няма меморандум за американски втечнен газ, няма и официални преговори

На 21 октомври към питането му постъпва официален отговор от министър Ива Петрова. Тя посочва, че на 24 февруари 2026 г. (пет дни след встъпването в длъжност на служебния кабинет на Андрей Гюров, но преди срещите на Гилфойл у нас) във Вашингтон е проведена Трансатлантическа среща за газова сигурност, като в събитието са участвали енергийните министри от Централна и Югоизточна Европа, както и представители на енергийния сектор в САЩ на правителствено и корпоративно ниво.

По време на събитието е подписана Съвместна декларация в подкрепа на започването на преговори от „Булгаргаз“ ЕАД за внос на американски LNG, чрез сътрудничество с Atlantic Sea LNG Trade. "От българска страна документът е подписан от служебния министър на енергетиката в този период", казва Петрова, визирайки Трайчо Трайков.

"В рамките на посещението на Н.П. посланик Кимбърли Гилфойл в София и срещата ѝ с президента Илиана Йотова, на 29 май 2026 г. се състоя официална среща между министъра на енергетиката на Република България и посланик Гилфойл, в която участва и екип от Министерството на енергетиката и „Булгартрансгаз“ ЕАД", посочва Ива Петрова, като вече говори за управлението на правителството на Румен Радев. "Основна тема от дискусиите беше посветена на напредъка по проекта „Вертикален газов коридор“ на българска територия. Не са обсъждани конкретни доставчици на природен газ и не са споменавани имена на конкретни компании", категорична е тя.

Снимка: БГНЕС

"По време на последвалата ми среща с посланик Гилфойл, проведена в Солун в рамките на 10-ия Енергиен форум на Югоизточна Европа (SEEF2026) на 04.09.2026 г., отново беше обсъдена активната работа на България по проекта „Вертикален газов коридор“. Инициативата е напълно съгласувана с целите на плана „REPowerEU“ и с по-широкия регионален приоритет за диверсификация на доставките на газ. Тя е от ключово значение и за укрепването на регионалната енергийна сигурност, за увеличаването на диверсификацията и за подобряването на взаимосвързаността на енергийните мрежи. На срещата не са обсъждани конкретни доставчици на втечнен природен газ и не са споменавани имена на конкретни компании.

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"В заключение Ви уведомявам, че ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД не е подписвало меморандум за разбирателство с Atlantic See LNG Trade S.A. или със свързани с тях лица. Към момента този въпрос не е бил разглеждан от Съвета на директорите на дружеството, както и че на дружеството не са известни проект на договор, поет ангажимент или друг документ от подобно естество", пише Ива Петрова в отговора си.

"По информация от „Булгаргаз“ ЕАД - към настоящия момент дружеството не е водило официални преговори за сключване на дългосрочен договор за доставка на природен газ с Atlantic See LNG Trade S.A. или с друго свързано дружество във връзка с описаните в писмото обстоятелства. От страна на „Булгаргаз“ ЕАД е уточнено, че през периода е имало единствено комуникация на оперативно ниво по електронна поща, без започване на формална процедура, без поемане на ангажименти и без вземане на управленско решение за сключване на какъвто и да било договор", посочва министърът.

Основна част от доставките на природен газ, гарантиращи потреблението на клиентите на дружеството, се осигуряват на база сключени договори за доставка на втечнен газ на терминалите в Турция и в Гърция (Александруполис) в резултат на проведени от "Булгаргаз" публични тръжни процедури.

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