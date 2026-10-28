Еврото стигна най-ниското си ниво от близо година и половина

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Оттогава насам единната европейска валута ту прескачаше психологическата граница от 1,12 спрямо американската, ту слизаше под нея. Във вторник, 27 октомври, то затвори при курс 1,1126, подобрявайки този антирекорд, а в сряда, 28 октомври, дори продължи спада надолу. Такива ниски равнища като днешните не са наблюдавани от 12 май миналата година, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 28 октомври, за 1,1117 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,08% под последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 27 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1150 щатски долара спрямо 1,1188 щатски долара на 26 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 септември - 1,1368 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.