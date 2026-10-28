Ударени кораби край България:

Путин нахвали Мъск за Starlink - 25 години след като Русия се подигра на милиардера (ВИДЕО)

28 октомври 2026, 23:25 часа 549 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Путин нахвали Мъск за Starlink - 25 години след като Русия се подигра на милиардера (ВИДЕО)

"Илон Мъск е гений, истински гений". Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на събитие в рамките на осмата годишна среща "Русия – Африка" в Санкт Петербург. И веднага Путин попита свой сътрудник колко сателита има Мъск т.е. Starlink в орбита. Над 5000, гласеше отговорът.

Хвалбите на Путин са доста показателни предвид как точно Starlink изведнъж спря да работи нормално в Украйна в момент, в който американският президент Доналд Тръмп пак оказа натиск върху Киев да отстъпва пред Путин в мирния процес. Много известно е и, че в началото на XXI век Мъск е бил в Русия и е търсил финансиране за евтини ракети, с които да изстреля оранжерия с растения или мишки на Марс – той е пробвал да купи рециклирани междуконтинентални балистични ракети. Не се е получило, защото руснаците са се отнесли към бъдещия милиардер като към луд и му искали 8 млн. долара за всяка такава бракувана ракета. След тази визита Мъск основава SpaceX, защото решава, че има и друг път към Космоса.

Сега Путин представи руската система "Рассвет", която трябва да е еквивалент на Starlink. И увери, че Русия била в постоянен контакт със САЩ и Мъск, работели заедно – от руска страна Роскосмос, за да няма инциденти, защото в Космоса трябвало да има ред и дисциплина. Вчера обаче Мъск писа в "Х", че Starlink е задължително да си е гражданска търговска услуга, за да не вземе Русия да му сваля сателити и САЩ да реагират на това като на обявяване на война в Космоса - Още:

Колкото до това докъде е Русия с "Рассвет" и роботиката – Путин се превъзнася и за руските роботи, но дали има защо:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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