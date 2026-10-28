Путин нахвали Мъск за Starlink - 25 години след като Русия се подигра на милиардера (ВИДЕО)

"Илон Мъск е гений, истински гений". Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на събитие в рамките на осмата годишна среща "Русия – Африка" в Санкт Петербург. И веднага Путин попита свой сътрудник колко сателита има Мъск т.е. Starlink в орбита. Над 5000, гласеше отговорът.
Хвалбите на Путин са доста показателни предвид как точно Starlink изведнъж спря да работи нормално в Украйна в момент, в който американският президент Доналд Тръмп пак оказа натиск върху Киев да отстъпва пред Путин в мирния процес. Много известно е и, че в началото на XXI век Мъск е бил в Русия и е търсил финансиране за евтини ракети, с които да изстреля оранжерия с растения или мишки на Марс – той е пробвал да купи рециклирани междуконтинентални балистични ракети. Не се е получило, защото руснаците са се отнесли към бъдещия милиардер като към луд и му искали 8 млн. долара за всяка такава бракувана ракета. След тази визита Мъск основава SpaceX, защото решава, че има и друг път към Космоса.
Сега Путин представи руската система "Рассвет", която трябва да е еквивалент на Starlink. И увери, че Русия била в постоянен контакт със САЩ и Мъск, работели заедно – от руска страна Роскосмос, за да няма инциденти, защото в Космоса трябвало да има ред и дисциплина. Вчера обаче Мъск писа в "Х", че Starlink е задължително да си е гражданска търговска услуга, за да не вземе Русия да му сваля сателити и САЩ да реагират на това като на обявяване на война в Космоса - Още:
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Putin: “Elon Musk is a genius — just genuinely a genius” The Kremlin chief said Russia maintains contact with Musk on low-Earth orbit satellite constellations, despite political disagreements. Earlier, Musk admitted that he had restricted Starlink services for the Ukrainian Armed Forces, fearing that Putin would retaliate by shooting down his satellites in response to Ukrainian strikes on Russian territory.— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026
Колкото до това докъде е Русия с "Рассвет" и роботиката – Путин се превъзнася и за руските роботи, но дали има защо:
🤡 Putin claims other countries are falling behind Russia in technology and have to copy its inventions— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026