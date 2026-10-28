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Американски сенатор поиска от компанията-майка да спре един от танкерите, натоварен с руски дизел

28 октомври 2026, 23:31 часа 290 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американски сенатор поиска от компанията-майка да спре един от танкерите, натоварен с руски дизел

Американският сенатор демократ Ричард Блументал е изискал от гръцката компания EASTMED да отзове малтийския кораб Agioi Fanendes, чийто собственик е тя. Според сенатора, танкерът отплавал от руски пристанищен град на 22 октомври, натоварен с близо 40 000 тона дизел, се очаква да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември. Блументал твърди, че лиценз от Министерството на финансите не може да отмени закона от 2022 г., забраняващ внос на руски енергийни източници, и е поискал от компанията да посочи продавача, купувача, наемателя, застрахователя и оператора на терминала, участващи в сделката.

Припомняме, че сделката между Путин и Тръмп за внос на 300 000 тона руски дизел получи остър отпор в САЩ. Преди дни Джейми Раскин, висш член на Комисията по правосъдие на Камарата на представителите, предупреди с разследване всички, участващи в сделката, съобщи Politico. Раскин е изпратил писмо до Американския петролен институт и Американската асоциация за горива и нефтохимикали, в което заявява, че петолните компании ще бъдат "подведени под отговорност", ако внесат дори един барел руско дизелово гориво.

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Раскин, който е демократ от Мериленд, се очаква да председателства влиятелната Комисия по правосъдие, ако демократите получат контрол над Камарата на представителите на изборите следващата седмица. Той е поредният законодател, който предупреждава индустрията да не внася или рафинира руско гориво, предмет на санкции от страна на САЩ. Копие от писмото е било изпратено и до ръководителя на Търговската камара на САЩ.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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