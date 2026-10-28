Дизелът на Путин не промени нищо, този в САЩ поскъпва. Белият дом търси преговори с Иран

Сделката на американския президент Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин за първоначална доставка на 300 000 тона дизел за американския пазар не е понижила цените на дизела в САЩ. Това показват данни, цитирани от The Wall Street Journal. Засега три танкера с руски дизел от около 140 000 тона вече пътуват за първите доставки - ОЩЕ: Подигравката на Путин с руския дизел за Тръмп е още по-голяма: Прати и санкциониран от САЩ танкер

Откакто сделката беше обявена, средната цена на галон дизел в САЩ се е повишила от 6,28 на 6,35 долара, според анализ на Американската автомобилна асоциация (AAA). Съответно, съмненията, че руският дизел ще помогне за поевтиняване, се увеличават постоянно. А Русия може да не успее да изпълни обещаните обеми на доставки поради проблеми в петролните си рафинерии и руските ограничения за износ, макар че положението в руските рафинерии се подобри значително от средата на октомври насам, след като Украйна спря да ги обстрелва - ОЩЕ: Новите подигравки на Путинова Русия към Европа и Тръмп за мира в Украйна: От "А" до "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно, пак според The Wall Street Journal, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи, по нареждане на Тръмп, с цел да се възобновят мирните преговори. Писмото е и вид ултиматум - предложение да има разговори, за да не реши Тръмп да почне пак да бомбардира Иран след междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Според статията, засега опитите за разговори целят формиране на рамка за преговори, а не конкретно мирно предложение, като Вашингтон изисква ядрени отстъпки, а Техеран търси незабавни икономически ползи - на първо място вдигане на американската морска блокада и размразяване на милиарди блокирани ирански активи зад граница.

Самият Тръмп обаче отрече информацията и каза, че всъщност Иран имал нужда от помощ с лекарствата и медицински консумативи и Ванс питал Тръмп какво мисли, да помага ли САЩ, като американският президент отговорил, че има картбланш да действа:

Q: Did you direct Vance to talk to Iran to start peace negotiations? Trump: No. Iran needs help with medical supplies. Basically, it's getting supplies in to help people that are not well. https://t.co/8AZ8Jg84Kr — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026

А Пентагонът оценява дадените до момента пари за войната с Иран на 47,1 милиарда долара, при това без да се броят щетите по американските военни бази в Персийския залив след успешни ирански удари с ракети и дронове. 29 милиарда долара са отишли за боеприпаси.

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