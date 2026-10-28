Кога и къде да гледаме дебюта на Никола Цолов във Формула 1: Всичко, което трябва да знаем

Българският автомобилен спорт е на прага на исторически момент. Никола Цолов ще участва за първи път в официална сесия от Формула 1 по време на Гран При на Мексико Сити. 19-годишният пилот получи възможност да управлява болида на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка, с което ще направи поредна важна крачка към мечтата си за титулярно място в най-престижния автомобилен шампионат. Кога точно ще кара Българския лъв, къде можем да го гледаме и какво означава този дебют?

Кога и по коя телевизия ще кара Никола Цолов във Формула 1?

Историческото участие на Цолов ще бъде в петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време. Първата свободна тренировка на пистата "Ерманос Родригес" в Мексико Сити ще продължи 60 минути, като ще приключи в 21:30 часа. Българските зрители ще могат да проследят дебюта му пряко по DIEMA SPORT 3.

Цолов ще управлява болида на Лиам Лоусън, който ще отстъпи мястото си само за тази тренировка. Новозеландецът ще се завърне зад волана за останалата част от състезателния уикенд. Това означава, че българинът няма да участва в квалификацията или в неделното състезание. Дебютът му е в официална тренировъчна сесия, а не като титулярен пилот в Гран При.

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Какво трябва да знаем за дебюта на Никола Цолов?

Българския лъв вече има опит с автомобил от Формула 1. В края на август той проведе тест с болид на Рейсинг Булс от сезон 2025 на италианската писта "Имола". Разликата е, че този път ще излезе на трасето в рамките на официален състезателен уикенд, заедно с останалите пилоти от световния шампионат.

Основната му задача няма да бъде непременно да запише възможно най-бързата обиколка. От значение ще бъдат адаптацията към автомобила, изпълнението на тренировъчната програма и обратната връзка към инженерите.

Цолов се представя силно и във Формула 2, където заема второ място в генералното класиране с шест победи и девет подиума през сезона. Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пермейн определи участието му като важна стъпка в развитието на българина в програмата за млади пилоти на Ред Бул.

Какво следва за Цолов и кога е Гран При на Мексико?

Предстоящата тренировка е възможност Цолов да затвърди добрите впечатления от теста на "Имола" и да натрупа опит в реална състезателна обстановка. Тя обаче не означава, че вече има гарантирано място във Формула 1 за сезон 2027. Любопитното е, че в същата първа свободна тренировка японецът Аюму Иваса ще получи шанс в основния отбор на Ред Бул, като ще замени Макс Верстапен.

Пълната програма за Гран При на Мексико Сити (българско време):

Петък, 30 октомври, 20:30 ч. – първа свободна тренировка с Никола Цолов

Събота, 31 октомври, 00:00 ч. – втора свободна тренировка

Събота, 31 октомври, 19:30 ч. – трета свободна тренировка

Събота, 31 октомври, 23:00 ч. – квалификация

Неделя, 1 ноември, 22:00 ч. – състезание

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