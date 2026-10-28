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Време е за хоризонтално положение: Допамин за сряда

28 октомври 2026, 23:07 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Време е за хоризонтално положение: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Давай, Джони!: Допамин за сряда

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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