Време е за хоризонтално положение: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Давай, Джони!: Допамин за сряда
🐼🍁 When autumn is your favorite season: A panda at Vienna Zoo rolls around in a pile of leaves Zookeepers brought a pile of fallen leaves into the enclosure to add a little excitement to the panda's daily routine. After all, its usual schedule is pretty simple: eat bamboo, take a nap, eat some more.— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026
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