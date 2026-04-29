Не са само външни фактори: КЗК предупреди за структурни дефекти, които надуват цените

29 април 2026, 15:00 часа 577 прочитания 0 коментара
Не са само външни фактори: КЗК предупреди за структурни дефекти, които надуват цените

Призив за координирани действия между изпълнителната власт и регулаторните органи в секторите на храните и горивата отправи Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), след като констатира липса на конкретни мерки в ключови за обществото области. Според антимонополната комисия ръстът на цените на хранителните стоки се дължи не само на външни фактори, но и на дълбоки структурни проблеми на пазара.

Това става ясно от междинните резултати на първия секторен анализ, публикувани още през декември миналата година. В него се подчертава необходимостта от последователни и съгласувани действия от всички отговорни институции. 

Подобни проблеми са установени и на пазара на горива. КЗК посочва, че има сериозни структурни дисбаланси, свързани с доминиращата роля на групата "Лукойл" както на едро, така и на дребно. Анализът е направен на фона на енергийната криза и текущите производства срещу свързани компании в сектора.

Комисията вече е изпратила конкретни предложения и препоръки до Министерския съвет и ресорните министерства, включително финансите и земеделието. Те включват мерки за подобряване на конкуренцията, прозрачността и контрола върху ценообразуването и веригите на доставки.

Въпреки законовото задължение институциите да отговорят с конкретни действия и срокове, до момента КЗК не е получила информация за предприети мерки, въпреки изпратените напомнителни писма.

От Комисията предупреждават, че без активна намеса на изпълнителната власт, самостоятелните действия на регулатора няма да доведат до реални резултати. "Устойчиви и видими резултати могат да бъдат постигнати единствено чрез координирани действия между регулаторите и държавните институции, насочени към подобряване на конкурентната среда, повишаване на прозрачността и ограничаване на антиконкурентни практики. Такава е практиката и подхода във всички страни от ЕС", посочват от комисията.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
КЗК Лукойл цени на горива цени на храните
