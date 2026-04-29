В Чукотка ябълките са по 11 евро килограма - констатация на пълномощник на Путин

По време на обиколка на региона, вицепремиерът и пълномощен представител на руския диктатор (президент) Владимир Путин в Далекоизточния федерален окръг Юрий Трутнев се отби в магазин в Чукотка и там видя, че ябълките са на цена от 1000 рубли за килограм (приблизително 11 евро), като една голяма ябълка струва 300 рубли (3,30 евро).

Колко са ябълките в България може да каже всеки, който е ходил поне веднъж на пазар - и дали в Чукотка не са минимум около 4 пъти по-скъпи, сравнено с фермески/биопазари у нас.

"Честно казано, тази цена е впечатляваща. След доклада на губернатора ще помоля Министерството за развитие на Далечния Изток и Арктика да ми обясни защо ябълките са на цена от 300 рубли за ябълка. Приехме закон за северния внос и вие обещахте, че вносът ще направи нещата по-евтини и ще помогне за намаляване на разходите", каза Трутнев на среща за социално-икономическото развитие на Чукотския автономен окръг, предаде руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Още: Търговията между Русия и талибаните започва да цъфти: след наровете Москва ще купува и ябълки

Цените на хранителните продукти в Чукотския автономен окръг и други северни региони традиционно са по-високи, отколкото в Централна Русия, поради сложната логистика.

Северната система за доставки (Northern Delivery System, NZ) е ежегодна система за доставка до Далечния север на жизненоважни стоки, включително храни, гориво и лекарства, както и товари за държавни и общински нужди.

Още: Кремъл изкушава Мъск: Да свържем Чукотка и Аляска с тунела "Путин-Тръмп"