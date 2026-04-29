Инфлацията в България скочи до невиждани скоро нива

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 2 на сто, а годишната скача до 7,1 на сто. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес. За сравнение, за март годишната флаш инфлация бе 3.9 на сто, а за февруари, преди началото на конфликта в Иран - 3.3 на сто.

Флаш инфлация

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

През април 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (10,6 на сто), „Облекло и обувки“ (7,9 на сто), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (2,1 на сто) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8 на сто).

Намаление се очаква в групата „Развлечения, спорт и култура“ (1,5 на сто).

Индекс на цените на малката кошница

Според експресната предварителна оценка на НСИ през април 2026 г. се очаква месечното изменение да бъде 1,7 на сто, а годишното - 4,7 на сто.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат следното увеличение: хранителни продукти - с 2,4 на сто; нехранителни стоки - с 1,8 на сто; услуги - с 0,1 на сто.