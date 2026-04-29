Русия след трусовете в ОПЕК: Трябва ни 3-годишен резерв, за да оцелеем

Руският министър на финансите Антон Силуанов заяви на 29 април, че решението на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да напуснат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) ще доведе до увеличаване на производството от страна на нефтопроизводителните държави, което в бъдеще ще понижи световните цени. Русия е член на групата ОПЕК+ и координира политиката си с членовете на ОПЕК. Москва се счита за основния бенефициент от скока в световните цени на петрола, предизвикан от войната на САЩ и Израел срещу Иран, защото повишените приходи се наливат във военната машина на диктатора Владимир Путин.

Още: ОАЕ неочаквано напусна петролния картел ОПЕК

Русия: Заради случващото се в ОПЕК цените ще паднат, трябва ни резерв за поне три години

„Да приемем, че днес научаваме, че една страна – ОАЕ – напуска ОПЕК. Това означава, че страната може да добива и продава толкова петрол, колкото ѝ позволява производственият капацитет. Днес е ясно, че пазарът е ограничен от Ормузкия проток, но какво ще се случи утре? Какво ще стане, ако страните от ОПЕК не следват координирана политика, а вместо това произвеждат и продават толкова петрол, колкото им позволява производственият капацитет?", попита Силуанов и даде своя отговор.

"В резултат на това цените ще паднат. Нашият бюджет трябва да има подходящ резерв за сигурност за поне три години. През този период петролните компании ще се преориентират към световния пазар“, заяви руският министър, цитиран от контролираната от държавата информационна агенция ТАСС.

Снимка: iStock

Още: Разпад на ОПЕК и срив на петрола? Експертите раздвоени какво ни чака след напускането на ОАЕ

Силуанов отбеляза, че приблизително една пета от руския бюджет зависи от приходите от петрол и газ. „Разбираме, че това е въпрос на икономически обстоятелства. Днес цените на петрола са високи, а утре – ниски. Винаги трябва да имаме финансова възглавница за случай, че получим по-малко приходи от петрол и газ. Точно това правим: изготвяме бюджета въз основа на определени бюджетни принципи и правила, създаваме тригодишен резерв, за да можем да оцелеем при по-ниски цени на петрола“, каза той.

Русия също така отрече, че ще напусне ОПЕК+.

Какво се случва с руската икономика - припомнете си: