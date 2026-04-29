Кабинетът отпусна 30 милиона евро за операциите и ученията на НАТО за сигурността в Черно море

29 април 2026, 15:11 часа 473 прочитания 0 коментара
Министерският съвет прие решение, с което се одобрява финансиране на Министерството на отбраната в размер на 30 000 000 евро за 2026 г. за придобиване на горива, съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета в сряда.

С приетия акт се осигуряват финансови средства за придобиване на горива за изпълнение на поетите ангажименти по поддръжка от страната домакин (Host Nation Support) за провеждане на операции и учения на силите на НАТО на наша територия, за изпълнението на задачи, свързани с динамично променящата се и усложнена среда за сигурност в Черноморския регион, както и за изпълнението на планираните мероприятия по осигуряването на подготовката и ежедневната дейност на военните формирования.

Ивелин Стоянов Отговорен редактор
