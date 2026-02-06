Спорт:

В България се строят все повече къщи

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 1809, а новопостроените жилища в тях са 8027. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ)за четвъртото тримесечие на 2025 г. С голяма разлика, най-голям е относителният дял на новопостроените къщи - той вече достига 78,9 на сто, следвани от жилищните кооперации с 15,3 на сто.

Конструкция и местоположение

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 70,5 на сто, с тухлена - 24,2 на сто, с друга - 4,9 на сто, а с панелна - 0,4 на сто.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 284 сгради с 2821 жилища, Пловдив - 239 сгради с 866 жилища, и София - 194 сгради с 304 жилища в тях.

В края на миналата година най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39,9 на сто), следват тези с три стаи (31,7 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 4,9 на сто. В началото на 2025 г. с най-висок дял също са били жилищата с две стаи (38,1 на сто), следвани от тези с три стаи (37,8 на сто), а най-нисък е бил делът на жилищата с една стая - 2,8 на сто.

През последното тримесечие на миналата година най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 132,8 кв. м, и Перник - 130,7 кв. м, а най-малка в областите Видин - 45,3 кв. м, и Търговище - 52,7 кв. метра, докато в началото на 2025 г. най-голяма жилищна площ е била регистрирана в областите Видин - 151,8 кв. м, и Кърджали - 120,9 кв. м, а най-малка в областите Плевен - 45,8 кв. м, и Разград - 47,5 кв. метра.

