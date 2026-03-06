Стана ясно какъв е бил ръстът на българската икономика през 2025 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2025 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 3,1 на сто спрямо 2024 година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Растежът на българската икономика се засилва леко през 2025 г., тъй като БВП през 2024 г. се бе увеличил с 2,8 на сто спрямо 2023 г.

В номинална стойност

За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от 116,018 млрд. евро. На човек от населението се падат 18 060 евро. Брутната добавена стойност възлиза на 100,934 млрд. евро по текущи цени. Реалният стойностен обем на показателя е с 2,6 на сто по-висок в сравнение с този, достигнат през 2024 година.

Справка в НСИ сочи, че за 2024 г. номиналният стойностен обем на БВП е бил 103,441 млрд. евро, като на човек от населението са се падали 16 052 евро.

През 2025 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,8 на сто, което е увеличение с 0,1 процентни пункта спрямо 2024 година. Индустриалният сектор създава 24,4 на сто от добавената стойност на икономиката, което е увеличение с 0,2 процентни пункта спрямо 2024 година. Секторът на услугите намалява до 72,8 на сто, при 73,1 на сто през 2024 година.

България е четвърта в ЕС по икономически ръст