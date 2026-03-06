След пет месеца: Обрат с цените на храните

Индексът на световните цени на храните се повиши през февруари, слагайки край на петмесечна низходяща тенденция, тъй като по-високите котировки за пшеница, повечето растителни масла и няколко вида месо надхвърлиха спада в цените на сиренето и захарта. Това показва новата актуализация, публикувана днес от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Индексът е достигнал средно 125,3 пункта през февруари, което е с 0,9 на сто повече от ревизираното си ниво от януари.

Цените по групи храни

Ценовият индекс на зърнените култури през февруари се е повишил с 1,1 на сто на месечна база, главно заради по-високите световни цени на пшеницата. Това отразява съобщенията за слани в части от Европа и САЩ, както и продължаващите логистични смущения в Русия и по-широкия Черноморски регион. Международните цени на фуражното зърно също са отбелязали умерен ръст, докато ценовият индекс на всички видове ориз се е повишил с 0,4 на сто спрямо предходния месец, подкрепен от устойчивото търсене на сортовете Басмати и Японика.

Индексът на цените на растителните масла се е увеличил с 3,3 на сто през февруари, достигайки най-високото си ниво от юни 2022 г. Международните цени на палмовото масло са се повишили на фона на стабилното глобално търсене на внос и сезонно по-ниското производство в Югоизточна Азия. Същевременно световните цени на соевото масло са се увеличили поради очакванията за подкрепящи мерки за биогоривата в САЩ. Цените на рапичното масло са се възстановили, подтикнати от перспективите за по-силно търсене на вносни стоки от Канада. За разлика от това, цените на слънчогледовото олио са отбелязали умерен спад, отчасти поради нарастващите износни доставки от Аржентина.

Ценовият индекс на месото се е повишил с 0,8 на сто спрямо януари, тъй като цените на овчето месо са достигнали исторически връх, а тези на говеждото са нараснали поради силното търсене на внос от Китай и САЩ. Цените на свинското и птичето месо са отбелязали лек ръст спрямо януари.

Индексът на цените на млечните продукти е спаднал с 1,2 на сто, главно поради по-ниските цени на сиренето. Международните котировки за обезмаслено и пълномаслено мляко на прах са се увеличили значително на фона на засилващото се търсене на внос от Северна Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия, докато световните цени на маслото са регистрирали първото си месечно покачване, откакто достигнаха исторически връх през юни 2025 г.

Ценовият индекс на захарта е намалял с 4,1 на сто спрямо януари и с цели 27,3 на сто в сравнение с февруари 2025 г. на фона на очакванията за изобилно предлагане през текущия сезон.