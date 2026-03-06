България е шеста по икономически растеж в ЕС

Българската икономика е нараснала с 3,1 на сто в реално изражение през 2025 г. спрямо 2024 г. Това показват най-новите предварителни данни на Евростат, публикувани днес. България заема шесто място сред страните от ЕС по икономически растеж през миналата година, като с по-голям темп са нараснали икономиките на Ирландия (12,3 на сто), Малта (4 на сто), Кипър (3,8 на сто), Полша (3,6 на сто) и Хърватия (3,2 на сто).

Икономиката в ЕС и еврозоната

Като цяло в Европейския съюз икономическото производство се засилва от 1,1 на сто през 2024 г. до 1,5 на сто през 2025 г., според оценките на Евростат.

Икономиката на еврозоната също се е ускорила, регистрирайки нарастване с 1,4 на сто през 2025 г. в сравнение с 0,9 на сто през предходната година.

В сравнение с 2024 г. БВП се е увеличил във всички страни от ЕС. С най-нисък икономически растеж през миналата година са били Германия и Финландия (0,2 на сто за всяка) и Унгария (0,4 на сто).

Според отделни данни на Евростат, публикувани днес, през четвъртото тримесечие на 2025 г. българската икономика е отбелязала ръст с 0,8 на сто спрямо предходното тримесечие, както и 3 на сто на годишна основа.

През тримесечието от юли до септември 2025 г. тримесечният растеж бе 0,7 на сто, а годишният - 3,1 на сто.

В ЕС пред последното тримесечие на миналата година БВП се е разширил с по-бавен темп, отколкото през предишното тримесечие - с 0,2 на сто спрямо 0,4 на сто, на тримесечна база.

Отнесено към същото тримесечие на 2024 г., през октомври - декември 2025 г. икономиката на еврозоната също отбеляза по-бавен растеж - с 1,4 на сто в сравнение с 1,7 на сто през третото тримесечие.