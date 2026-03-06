Спорт:

България е шеста по икономически растеж в ЕС

06 март 2026, 14:14 часа 379 прочитания 0 коментара
България е шеста по икономически растеж в ЕС

Българската икономика е нараснала с 3,1 на сто в реално изражение през 2025 г. спрямо 2024 г. Това показват най-новите предварителни данни на Евростат, публикувани днес. България заема шесто място сред страните от ЕС по икономически растеж през миналата година, като с по-голям темп са нараснали икономиките на Ирландия (12,3 на сто), Малта (4 на сто), Кипър (3,8 на сто), Полша (3,6 на сто) и Хърватия (3,2 на сто).

Икономиката в ЕС и еврозоната

Като цяло в Европейския съюз икономическото производство се засилва от 1,1 на сто през 2024 г. до 1,5 на сто през 2025 г., според оценките на Евростат.

Още: Икономиката на ЕС и еврозоната расте в края на 2025 г.

Икономиката на еврозоната също се е ускорила, регистрирайки нарастване с 1,4 на сто през 2025 г. в сравнение с 0,9 на сто през предходната година.

В сравнение с 2024 г. БВП се е увеличил във всички страни от ЕС. С най-нисък икономически растеж през миналата година са били Германия и Финландия (0,2 на сто за всяка) и Унгария (0,4 на сто).

Според отделни данни на Евростат, публикувани днес, през четвъртото тримесечие на 2025 г. българската икономика е отбелязала ръст с 0,8 на сто спрямо предходното тримесечие, както и 3 на сто на годишна основа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През тримесечието от юли до септември 2025 г. тримесечният растеж бе 0,7 на сто, а годишният - 3,1 на сто.

Още: Икономиката на ЕС и еврозоната се ускорява

В ЕС пред последното тримесечие на миналата година БВП се е разширил с по-бавен темп, отколкото през предишното тримесечие - с 0,2 на сто спрямо 0,4 на сто, на тримесечна база.

Отнесено към същото тримесечие на 2024 г., през октомври - декември 2025 г. икономиката на еврозоната също отбеляза по-бавен растеж - с 1,4 на сто в сравнение с 1,7 на сто през третото тримесечие.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
икономически растеж българска икономика растеж на БВП икономика на ЕС икономика на еврозоната
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес