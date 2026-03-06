Управляващата партия в Индия - "Бхаратия Джаната", приветства решението на САЩ да издадат временно 30-дневно разрешение на индийските рафинерии да купуват руски петрол, съобщиха агенция ПТИ и БТА. Партията заяви, че това решение е "успех" за премиера Нарендра Моди и неговата "стратегическа дипломация" по отношение на петрола. На фона на ескалиращото напрежение около Иран министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп е решила да въведе временната мярка, за да се гарантира стабилност на световните енергийни доставки.

"Голям удар срещу опозицията"

Управляващите смятат, че решението представлява "голям удар" срещу опозицията, включително срещу партия "Индийски национален конгрес" и лидера на формацията, когото те обвиниха в разпространяване на "фалшиви новини за недостиг на петрол".

"Рахул Ганди и ИНК мразят да виждат как Индия действа със стратегическа сдържаност и яснота под ръководството на премиера Нарендра Моди", заяви говорител на "Бхаратия Джаната" в социалната мрежа "Екс".

"Енергийната програма на президента Тръмп доведе до рекордни нива на производство на петрол и газ. За да продължи петролът да достига до световния пазар, министерството на финансите издава временно 30-дневно разрешение на индийските рафинерии да купуват руски петрол", посочи Бесент.

Той подчерта, че Индия е "важен партньор" на САЩ и изрази очакване Делхи да увеличи покупките на американски петрол в бъдеще.

Според него временната мярка ще помогне за облекчаване на натиска върху енергийните пазари на фона на конфликта в Близкия изток и "опитите на Иран да вземе световната енергетика за заложник".

Бесент добави, че мярката е краткосрочна и няма да донесе значителна финансова полза на Русия, тъй като разрешава само транзакции, включващи петрол, който вече се намира в открито море.