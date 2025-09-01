Реакторът AP1000 на "Уестингхаус“ получи удължаване на лиценза до 2046 г.

"Уестингхаус" съобщи, че Американската комисия за ядрено регулиране е удължила лиценза за дизайна на усъвършенствания реактор AP1000 с модулен дизайн до февруари 2046 г.

Лицензирането на дизайна представлява одобрение от Американската комисия за ядрено регулиране, което удостоверява, че даден проект за ядрена централа отговаря на всички изисквания за безопасност и нормативни стандарти и може да бъде реализиран в САЩ. Валидният лиценз за дизайна на AP1000® е от ключово значение и за получаването на отделните лицензи за площадка, разрешителни за строеж и лицензи за експлоатация, необходими за изграждането и работата на централа с тази технология. Наскоро NRC прие окончателно решение, с което удължи срока на лицензите за дизайн от 15 на 40 години, е посочено в съобщението.

"Удължаването на лиценза на дизайна на AP1000 до 40 години допълнително утвърждава усъвършенствания реактор AP1000® с модулен дизайн като водещо решение за реализиране на амбициозната визия на САЩ да има 10 големи реактора в процес на изграждане до 2030 г.", каза Дан Липман, президент на отдел "Енергийни системи" в "Уестингхаус", цитиран в съобщението

Още: Под знака на САЩ: Първа истинска стъпка за изграждане на нови реактори в АЕЦ Козлодуй

"Това решение също създава дългосрочна рамка за лицензиране, която позволява внедряването на нашата технология AP1000 и извън САЩ, като предоставя на международните регулатори утвърден дизайн, който вече е преминал през строги стандарти за безопасност", допълва той.

"Уестингхаус" сключи на 15 май меморандуми за разбирателство със седем български компании в подкрепа на проекта за изграждане на два нови енергоблока с технологията AP1000 на площадката на АЕЦ "Козлодуй".

Амбицията на България е да бъде първа в Европа с работещ реактор AP1000