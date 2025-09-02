Войната в Украйна:

Румъния иска отлагане на закриването на въглищните си електроцентрали

02 септември 2025, 17:24 часа 169 прочитания 0 коментара
Румъния иска отлагане на закриването на въглищните си електроцентрали

Румънското правителство води преговори за отлагане на закриването на въглищните електроцентрали, предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи пред телевизия Антена 3 министърът на енергетиката Богдан Иван, предаде БТА. Настоящият краен срок за извеждане от експлоатация на тези централи е края на 2025 г., но Румъния се надява да го отложи до 2030 г.

Министърът отбеляза, че производството на електроенергия от газ и въглища в Румъния е спаднало с 56 процента през последното десетилетие, като са затворени около 7000 MW капацитет и са заместени само 1200 MW.

"Сигурен съм, че климатът в света няма да пострада толкова много, ако Румъния продължи да поддържа своите въглищни електроцентрали в долината на Жиу“, заяви министърът в предаване на телевизия Антена 3.

Още: България вече няма да спира въглищните централи през зимата

 огдан Иван каза, че Румъния е предприела най-агресивната политика за декарбонизация в Европейския съюз като е избрала 2025 г. за краен срок за премахване на производството на електроенергия от въглища, в сравнение с Полша или Германия, които възнамеряват да използват въглища до 2040–2050 г.

Още една европейска страна се раздели с въглищата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Румъния Електроенергия въглищни централи информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес