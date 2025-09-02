Румъния иска отлагане на закриването на въглищните си електроцентрали

Румънското правителство води преговори за отлагане на закриването на въглищните електроцентрали, предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи пред телевизия Антена 3 министърът на енергетиката Богдан Иван, предаде БТА. Настоящият краен срок за извеждане от експлоатация на тези централи е края на 2025 г., но Румъния се надява да го отложи до 2030 г.

Министърът отбеляза, че производството на електроенергия от газ и въглища в Румъния е спаднало с 56 процента през последното десетилетие, като са затворени около 7000 MW капацитет и са заместени само 1200 MW.

"Сигурен съм, че климатът в света няма да пострада толкова много, ако Румъния продължи да поддържа своите въглищни електроцентрали в долината на Жиу“, заяви министърът в предаване на телевизия Антена 3.

огдан Иван каза, че Румъния е предприела най-агресивната политика за декарбонизация в Европейския съюз като е избрала 2025 г. за краен срок за премахване на производството на електроенергия от въглища, в сравнение с Полша или Германия, които възнамеряват да използват въглища до 2040–2050 г.

