Станков: Еврозоната ще ни донесе по-ниски сметки за ток

Енергетиката е най-близо до хората, защото ако тя не работи стабилно, няма какво да плащаме и в нашите домакинства. Затова за мен е важно именно тук да подчертая, че запазването на регулирания пазар за битовите потребители гарантира устойчиво ниски сметки, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков при откриването на националната информационна кампания за въвеждане на еврото в Международния конгресен център в Бургас.

Той посочи, че държавата е демонстрирала стабилен подход за въвеждането на единната валута, като гарантира спокойствие на гражданите за техните доходи и спестявания.

Станков даде пример, че през юли средната сметка за ток в страната е била около 60 лева (30,68 евро), но тя би била с 46 на сто по-висока, ако не беше постигнато споразумението за регулирания пазар. По думите му България, заедно с Унгария е сред лидерите в ЕС по най-ниска цена на електроенергия за домакинствата.

Още: Теменужка Петкова: Членството ни в еврозоната е гаранция за повишаване на доходите

"Това не са празни думи - това е реална защита за всяко българско семейство", подчерта министърът и отбеляза, че присъединяването към еврозоната вече има пряко отражение върху енергийния сектор. След положителния конвергентен доклад излязохме на международните пазари и постигнахме 20 процента по-ниска цена на заемния капитал. Колкото по-ниски са разходите за финансиране на енергетиката, толкова по-ниски са и сметките за потребителите, обясни още енергийният министър.

Омбудсманът и НОИ с кампания "Пенсиите в евро"