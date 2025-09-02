Русия предлага на Индия значителна отстъпка за петрола си

Руският петрол става все по-евтин за индийските купувачи на фона на натиска от Вашингтон, който настоява Ню Делхи да спре да купува руска енергия, пише Bloomberg.

Цената на руския суров петрол Уралс е спаднала до ниво, което предполага отстъпка от 3-4 долара за барел в сравнение с цената на барел Брент. Тя е включена в цената на партидите, които се очаква да бъдат доставени в края на септември или октомври.

Преди седмица отстъпката беше по-малка и възлизаше на около 2,5 долара за барел в сравнение със суровия петрол Брент съобщиха източници. А през юли Уралс се предлагаше само с 1 долар по-евтино от Брент.

Американският петрол, който някои индийски рафинерии закупиха наскоро, се продаваше с около 3 долара повече от Брент.

Спадът в приходите от петрол може да накара Русия да увеличи данъците. Правителствен източник заяви пред Ройтерс в средата на август, че на Русия ще и се наложи да повиши данъците.

