Стана ясно колко време ще се строи "Силата на Сибир-2"

Изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2" може да отнеме 4-5 години, твърди ТАСС, цитирана от БТА, като се позовава на Антонина Левашенко, ръководител на лабораторията за анализ на най-добрите международни практики в института "Гайдар".

"Що се отнася до сроковете, можем да вземем за основа сроковете за строителство на първия газов проект, който се осъществи от 2014 до 2019 г. Така че можем да очакваме, че изграждането на новия газопровод също ще трае около 4-5 години", казва експертът.

Говорейки за предимствата на новия проект, Левашенко заяви, че развитието на сибирския газопровод ще допринесе за икономическото развитие на Далечния изток, ще развие газификацията на отдалечените сибирски региони, ще създаде инфраструктура в регионите и допълнителни работни места.

Още: "Газпром" подписа с Китай за нов газопровод и увеличаване на доставките

"Също така за Русия основната посока на ориентиране на доставките сега е на Изток, най-вече Китай, който през юли 2025 г. е бил вторият по големина купувач на руски тръбопроводен газ след ЕС, купувайки приблизително 30 на сто от руския газ. Преди това износът на руски газ на Изток бе възпрепятстван от отделни инфраструктурни проблеми. "Силата на Сибир-2", в частност, се предполага, че ще бъде по-мощен от първия проект. И ако капацитетът на "Силата на Сибир" през 2025 г. е бил 38 млрд. куб. м, то капацитетът на "Силата на Сибир - 2" трябва да бъде увеличен до 50 млрд. куб. м", пояснява Левашенко.

Путин и Си ще преговарят за дълго отлаган газопровод