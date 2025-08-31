Рекламация: Колко време имаме, за да я поискаме?

Потребителските стоки имат до 2 години законова гаранция и възможност за безплатен ремонт, замяна, отбив от цената или развялане на сделката и връщане на парите, но търговецът взима решението за начина на удовлетворяване на рекламацията съобразно посочените в закона критерии. При несъгласие с него, можем да продължим да търсим правата си чрез сезиране на институциите и на съда. Това пояснява Габриела Руменова, лице на платформата "Ние, потребителите". Руменова работи дълго време като пиар на КЗП (Комисията за защита на потребителите).

Съгласно закона стоката се счита за дефектна, ако не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките.

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице, до 2 години от покупката. В интерес на потребителя е да е писмено, за да има доказателства. Посочвате проблема и предпочитания начин за удовлетворяване, като прилагате копие на касова бележка и други документи, които установяват претенцията по основание и размер. Настоявате рекламацията да бъде вписана в регистъра, който всеки продавач е длъжен да поддържа. Търговецът няма право да откаже да я приеме, дори и при съмнение, че потребителят е причинил дефекта.

"В практиката до нас са достигали случаи, в които търговци са опитвали да ограничат потребителите да упражнят правото си на рекламация. Определяли са само няколко часа за приемане на жалби или са настоявали жалбата да се подаде точно в този обект, където е направена покупката. По закон рекламация се подава през цялото работно време, в който и да било магазин на търговеца, на интернет сайта и на адреса на управление на продавача", категорична е Руменова.

Понякога стоката отива на ремонт и още при излизането и от сервиза отново не работи. Тогава имаме право на следваща рекламация. Когато са извършени два ремонта и стоката продължава да не функционира правилно, можем да поискаме разваляне на договора. До това решение може да се стигне и когато продавачът не е извършил ремонт или замяна или несъответствието е много сериозно. Ако обаче търговецът твърди, че е незначително, то той трябва да го докаже.

Ремонтът или замяната на стоките се извършват безплатно в рамките на един месец. Ако се наложи демонтиране на дефектната стока и инсталирането на заместваща, разходите се поемат от търговеца. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт, гаранционният срок се удължава с времето на престой на стоката в сервиза и това се отразява в гаранционната карта.

