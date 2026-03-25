Рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се понижи с около 4 на сто в днешната сутрешна търговия, след като се появиха съобщения, че Съединените щати са изпратили на Иран предложение от 15 точки, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток. Тази новина повиши перспективите за прекратяване на огъня, което от своя страна би могло да облекчи прекъсванията на доставките в региона, предаде агенция Ройтерс.

Котировките на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, са надолу с 3,80 на сто до 96,52 долара за барел тази сутрин българско време. По-рано в търговията отстъплението достигна 5 на сто.

Още: САЩ извива ръцете на Иран с план за мир от 15 точки

Американският лек суров петрол поевтинява с 3,62 на сто до 89,01 долара за барел.

"Очакванията за прекратяване на огъня леко се повишиха и реализирането на печалба е водещо движение на пазара“, каза Хироюки Кикукава, главен стратег на Nissan Securities Investment, звено на Nissan Securities. "Но перспективите за успеха на преговорите остават несигурни, което ограничава продажбите.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ постигат напредък в преговорите за прекратяване на войната с Иран, докато източник потвърди, че Вашингтон е изпратил на Иран предложение за споразумение от 15 точки.

Израелският Канал 2 съобщи, че САЩ се стремят към едномесечно прекратяване на огъня, за да обсъдят плана, който включва демонтиране на ядрената програма на Иран, прекратяване на подкрепата за прокси групи и повторно отваряне на Ормузкия проток.

Още: Иран осмя Тръмп за Ормузкия проток: Контролирай го, ако можеш (СНИМКА)

Някои анализатори бяха скептични относно напредъка на подобни преговори, очаквайки пазарите да останат нестабилни.

Старшият пазарен анализатор на Phillip Nova, Приянка Сачдева, заяви, че събитията в Близкия изток ще останат "доминиращият ценови двигател“, който ще държи цените на петрола в широк диапазон в близко бъдеще.

Войната почти спря доставките на петрол и втечнен природен газ през пролива, през който обикновено се транспортират около една пета от световните доставки на газ и суров газ, причинявайки това, което Международната агенция по енергетика нарече най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята.