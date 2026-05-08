И за "новите" мита от 10%: Съдът в САЩ пак шамароса Тръмп

Съдът по международна търговия на САЩ се произнесе в полза на малките предприятия, които оспориха митата от 10%, наложени от американския президент Доналд Тръмп и влезли в сила на 24 февруари. Решението беше взето с 2:1 гласа, като един съдия заяви, че е преждевременно да се даде победа на ищците от малкия бизнес. Основанието митата да бъдат отменени е, че те не отговарят на търговския закон на САЩ от 70-те години на XX век, както Тръмп твърдеше, предаде "Ал Джазира". Новината за отмяната беше публикувана и от "Ройтерс".

Ищците казаха пред съда, че новите мита са опит за заобикаляне на знаково решение на Върховния съд на САЩ, което отмени митата на републиканския президент от 2025 г., наложени съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия. В своята февруарска заповед Тръмп се позова на раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който позволява мита до 150 дни за коригиране на сериозни "дефицити по платежния баланс" или за предотвратяване на непосредствена обезценка на долара. Търговският съд обаче каза, че законът не е основание за тези мита.

Още: Новите мита на Тръмп влязоха в сила

"Това решение е важна победа за американските компании, които разчитат на глобалното производство, за да доставят безопасни и достъпни продукти. Незаконните мита затрудняват конкурентоспособността и растежа на бизнеси като нашия. Окуражени сме от признанието на съда, че тези мита са надвишили правомощията на президента. Това решение носи необходимата яснота и стабилност за компаниите, които се ориентират в глобалните вериги за доставки", каза Джей Форман, главен изпълнителен директор на производителя на играчки Basic Fun!

Администрацията на Тръмп твърди, че съществува сериозен дефицит по платежния баланс под формата на годишен дефицит по търговията със стоки в размер на 1,2 трилиона долара и дефицит по текущата сметка от 4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Но някои икономисти и търговски адвокати твърдят, че САЩ не са на прага на криза на платежния баланс, което прави новите мита уязвими в съда.

Още: Само "да врътна" химикалката и бих могъл да кажа: "Нека да няма безработица" и ще наема милион души