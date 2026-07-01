Русия обяви план да спре да казва официално колко поскъпва бензинът

Руското правителство е издало заповед за промяна в държавния план за публикуване на статистика. Според нея, Росстат вече може да не публикува промяната в цените на горивата - бензин и дизел. Държавната руска статистическа служба обаче уверява, че ще запази статистика.

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Опозиционното руско издание The Bell, зад което стоят известните руски журналисти Елизавета Осетинская, Ирина Малкова и Пьотр Мироненко - уволнени още през 2017 година от руския медиен холдинг РБК, съобщава, че има одобрени изменения във Федералния статистически работен план. Те са въведени от 25 юни и според тях Русия ще спре да публикува бюлетина за потребителските цени на бензина и дизеловото гориво: "Информация за потребителските цени на петролните продукти". Общо 47 елемента са премахнати от плана от началото на годината и са добавени 10. Основен двигател на The Bell е Осетинская -тя е била главен редактор на "Ведомости", Forbes Russia и РБК.

По-късно обаче Росстат съобщи, че е видял правителствена заповед от 25 юни, която премахва елемента за цената на бензина от плана. Въпреки това агенцията планира да продължи да публикува. Например, на 1 юли ще публикува оценка на индекса на потребителските цени и статистиката за цените на петролните продукти за периода 23-29 юни.

Според Росстат, от 16 до 22 юни цените на бензина в Русия са се увеличили с 3%, а на дизела с 2,7%. Това е най-голямото седмично увеличение на цените на горивата в страната от поне 20 години, отбеляза Bloomberg. А паниката, че няма горива, стигна до Калининград - всъщност само в Камчатка и Чукотка още няма въведени ограничения за зареждане с горива:

There are fuel troubles in Russia's Kaliningrad too. The usual story - Russians are freaking out, utterly clueless about what's happening. pic.twitter.com/ahQdIJ0Bm0 — WarTranslated (@wartranslated) June 30, 2026

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Източник: The Bell