Русия пое контрола върху четири завода на датски производител на каменна вата

14 януари 2026, 00:35 часа 168 прочитания 0 коментара
Русия пое контрола върху четири завода, принадлежащи на датския производител на каменна вата „Рокуул“ (Rockwool), съобщи самата компания, цитирана от Франс прес. „Днес бяхме информирани, че е одобрен руски президентски указ, което означава, че външно ръководство е поело контрола над руското дъщерно дружество на „Рокуул“. Ето защо „Рокуул“ вече не контролира активите си в страната“, се казва в изявление от вчера до фондовата борса. Групата каза, че не е „оптимистично настроена“, що се отнася до възможността за отменяне на решението.

Миналата година дружеството в Русия е генерирало приходи на стойност 261 млн. евро, се добавя в изявлението. „Рокуул“ – световен производител в производството на каменна вата – евтин изолационен материал, чието производство се смята за замърсяващо околната сред – увери, че „легалните му права, включително  съгласно двустранното инвестиционно споразумение между Русия и Дания“, ще бъдат „категорично“ защитавани.

Четирите завода в Русия ще бъдат извадени от балансите на предприятието „от днес“, а нетната стойност на операциите ще бъде обезценена, уточнява групата в изявлението си. „Рокуул“ дава работа на над 12 200 души в 40 страни.

Елин Димитров
