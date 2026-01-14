Русия пое контрола върху четири завода на датски производител на каменна вата

Русия пое контрола върху четири завода, принадлежащи на датския производител на каменна вата „Рокуул“ (Rockwool), съобщи самата компания, цитирана от Франс прес. „Днес бяхме информирани, че е одобрен руски президентски указ, което означава, че външно ръководство е поело контрола над руското дъщерно дружество на „Рокуул“. Ето защо „Рокуул“ вече не контролира активите си в страната“, се казва в изявление от вчера до фондовата борса. Групата каза, че не е „оптимистично настроена“, що се отнася до възможността за отменяне на решението.

Миналата година дружеството в Русия е генерирало приходи на стойност 261 млн. евро, се добавя в изявлението. „Рокуул“ – световен производител в производството на каменна вата – евтин изолационен материал, чието производство се смята за замърсяващо околната сред – увери, че „легалните му права, включително съгласно двустранното инвестиционно споразумение между Русия и Дания“, ще бъдат „категорично“ защитавани.

Четирите завода в Русия ще бъдат извадени от балансите на предприятието „от днес“, а нетната стойност на операциите ще бъде обезценена, уточнява групата в изявлението си. „Рокуул“ дава работа на над 12 200 души в 40 страни.

