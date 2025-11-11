Русия се готви да приеме десетки хиляди трудови мигранти от Индия. Според The Times of India се очаква споразумение за привличане на квалифицирани работници да бъде подписано по време на посещението на руския диктатор Владимир Путин в Ню Делхи през декември.
Още: Тръмп може да унищожи руската икономика и да донесе победа на Украйна по неочакван сценарий
Индийските специалисти ще заменят частично работниците-мигранти от Централна Азия, като най-голямо търсене се очаква в строителната и текстилната промишленост. Всички руски икономически сектори вече се задъхват заради войната в Украйна, спадове има навсякъде, като единствено военната промишленост е двигател на положителна икономическа активност. Дори там обаче има признаци на спад, специално в производството на бронирана техника, защото в момента фокусът са дронове и ракети - Още: Огромен спад на поръчките в руския танков завод „Уралвагонзавод“, съкращават част от работещите
Броят на индийците в Русия вече се е увеличил с 25% през последната година и до края на 2025 г. общият им брой може да надхвърли 70 000, според официалните данни. Дали това ще е достатъчно, за да се навакса голямата загуба на човешки кадри - емигрирали, убити и ранени на фронта в Украйна.
Още: Кремъл уби "Газпром": Числата за износа към доскоро най-големия пазар т.е. Европа са потресаващи