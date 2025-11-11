Русия ще спасява икономиката си с индийци

Русия се готви да приеме десетки хиляди трудови мигранти от Индия. Според The ​​Times of India се очаква споразумение за привличане на квалифицирани работници да бъде подписано по време на посещението на руския диктатор Владимир Путин в Ню Делхи през декември.

Индийските специалисти ще заменят частично работниците-мигранти от Централна Азия, като най-голямо търсене се очаква в строителната и текстилната промишленост. Всички руски икономически сектори вече се задъхват заради войната в Украйна, спадове има навсякъде, като единствено военната промишленост е двигател на положителна икономическа активност. Дори там обаче има признаци на спад, специално в производството на бронирана техника, защото в момента фокусът са дронове и ракети

Броят на индийците в Русия вече се е увеличил с 25% през последната година и до края на 2025 г. общият им брой може да надхвърли 70 000, според официалните данни. Дали това ще е достатъчно, за да се навакса голямата загуба на човешки кадри - емигрирали, убити и ранени на фронта в Украйна.

