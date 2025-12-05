Обрат с цената на петрола в края на седмицата

Цената на петрола претърпя обрат в края на седмицата, като и двата сорта отбелязаха спад, след повишение в предните дни. Тази на американския суров петрол обаче, все пак се насочва към седмично повишение, подкрепена от очаквания за понижение на основната лихва от Управлението за федералния резерв, ескалиращото напрежение между САЩ и Венецуела и забавените мирни преговори в Москва, предаде Ройтерс.

Цените

Цената на петрола сорт Брент намалява с 6 цента, или 0,13 на сто, до 63,18 долара за барел тази сутрин. За седмицата като цяло цената остава почти без промяна.

Американският лек суров петрол поевтинява с 14 цента, или 0,23 на сто, до 59,53 долара за барел, въпреки че регистрира седмичен ръст от около 1,6 на сто – втори пореден седмичен ръст.

"Пазарът преценява влиянието на по-ниските износни цени на Каспийския тръбопроводен консорциум и някои положителни новини откъм търсенето, включително очакваното понижение на лихвите от Федералния резерв, коментира Ан Фам, старши изследователски специалист в LSEG, визирайки намалените доставки от Казахстан след украинска дронова атака срещу съоръжение на Каспийския тръбопроводен консорциум в Черно море.

И двата контракта завършиха предходната търговска сесия с ръст от около 1 на сто.

Според проучване на Ройтерс, проведено в периода 28 ноември – 4 декември, 82 на сто от анкетираните икономисти очакват понижение на основната лихва с 25 базисни пункта на предстоящото заседание на Федералния резерв. Подобен ход би стимулирал икономическия растеж и търсенето на петрол.

„В перспектива факторите от страна на предлагането остават ключови. Мирно споразумение с Русия би довело до повече барели на пазара и вероятно до понижаване на цените“, посочва Фам. "От друга страна, всяка геополитическа ескалация ще окаже натиск в посока по-високи цени. ОПЕК+ се договори да поддържа стабилно производство до началото на следващата година, което също подкрепя пазара“, допълни той.

Пазарите остават фокусирани върху възможността за военна интервенция на САЩ във Венецуела, след като президентът Доналд Тръмп заяви през миналата седмица, че САЩ „много скоро“ ще предприемат действия за спиране на венецуелските наркотрафиканти. Анализ на Rystad Energy посочва, че подобна стъпка може да застраши добива на 1,1 милиона барела петрол дневно във Венецуела, предназначен основно за Китай.

Цените на петрола са подкрепени и от липсата на напредък в преговорите между САЩ и Русия в Москва, които биха могли да включват договореност за връщане на руски петрол на световните пазари.

В същото време излишъкът на пазара се увеличава, след като Саудитска Арабия е понижила цената на сорта Arab Light за Азия до най-ниското ниво през последните пет години.