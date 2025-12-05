Стана ясно докога ще работи "Лукойл" в Румъния

Бензиностанциите на руската компания "Лукойл“ могат да работят законно, могат да изплащат заплати и да купуват запаси до април 2026 г., уточни снощи румънският министър на външните работи Оана Цою, цитирана от Аджерпрес и БТА. "Зная, че има много служители и техните семейства, които имат нужда от яснота до продажбата, които се питат дали ще получат заплати за Коледа от своя работодател или не“, призна Цою.

"Решението на САЩ и лицензът 128В за „Лукойл“ осигуряват необходимото време за защита на работните места и енергийната сигурност и запазва забраните за трансфери към Русия. През последните седмици се координирахме тясно с OFAC за възможните сценарии за Румъния заедно с ресорните министерства, а правителството предприе необходимите мерки и сега разполага с инструментите за наблюдение на дейността на компанията“, написа в Х румънският външен министър Оана Цою.

Тя обясни, че бензиностанциите могат да работят законно, могат да изплащат заплати и да купуват запаси до април 2026 г. и се позволява изрично продажба или ликвидация на операциите към други оператори.

"Забранен е трансферът на всякакви средства и печалба към Русия, а това е нещо, което не зависи само от тяхната дума, а нещо, което наблюдаваме пряко“, посочи румънският външен министър.

Съединените щати издадоха общ лиценз за определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“, намиращи се извън Русия, според информация на страницата на американското финансово министерство. Сделките са разрешени до 29 април 2026 г.

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море.