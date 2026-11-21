След като загубиха Хвича Кварацхелия до края на сезона заради контузия, в ПСЖ са на нокти за състоянието на една от другите си звезди в атака. Става въпрос за Дезире Дуе, който бе принудително заменен по време на гостуването на Ница. Френският национал бе изнесен от терена на носилка и със сълзи на очите, след като получи някакъв проблем в коляното. Очаква се в следващите часове от клуба да разяснят ситуацията около Дуе.

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Дясното коляно на Дуе поддаде в 38-ата минута, докато той сменяше посоката си, без да има контакт с противник. Той падна на земята, изкрещя от болка и в очите му се появиха сълзи. Всички играчи, феновете и дори съдията аплодираха, докато френският национал беше изнесен на носилка малко по-късно. Около десет минути по-рано Дуе, който изигра решаваща роля и в двата триумфа на парижкия клуб в Шампионска лига, празнуваше. Попадението му в 32-а минута изведе лидера в Лига 1 напред с 2:1. По-рано Сени Майулу (31-ва) беше изравнил резултата след откриващия гол на Мохамед Амура за домакините в началото.

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Все още няма официална диагноза, но снимките породиха опасения за сериозна контузия на коляното и продължително отсъствие на френския национал. Това би било вторият сериозен удар за ПСЖ през този сезон. Преди малко повече от четири седмици Хвича Кварацхелия, друга от атакуващите звезди на френския отбор, получи разкъсване на кръстни връзки и може да отсъства до следващата пролет. Въпреки това ПСЖ спечели като гост на Ница. Феран Торес увеличи аванса на парижани на 3:1, преди Али Абди от Ница да фиксира крайния резултат 3:2 в добавеното време. Отборът на Луис Енрике запази първото място в Лига 1 с осмата си поредна победа.

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🚨💔 Désiré Doué forced off with a serious injury! The French star left the pitch in tears. Wishing him a speedy recovery! 🇫🇷🤕 https://t.co/O8Fx1EfqIE — GUMATUMMAI (@GUMATUMMAI) November 21, 2026