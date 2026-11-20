Мощността на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е 79% към 12:00 часа на 20 ноември и ще продължи да се повишава поетапно, съобщиха от Министерството на енергетиката. На 19 ноември в централата е била регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно е намалена мощността на шести блок. "След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността съгласно техническите процедури", заявяват от ведомството.

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В ход е проверка за установяване на причините и обстоятелствата, довели до неизправността.

От Министерстовото на енергетиката заявяват и че възникналата ситуация няма отношение към ядрената безопасност на АЕЦ "Козлодуй".

Припомняме, че това не е нещо невиждано - двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" през декември миналата година са стрували около 18 млн. лева. Международни експерти помагат на АЕЦ "Козлодуй" да открие и реши проблема в шести блок. У нас тече партньорска проверка на Световната асоциация на ядрените оператори. Пристигнали са и експерти от руски централи - ОЩЕ: Стана ясно колко са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"