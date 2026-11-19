Историческата тристранна среща между китайския лидер Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин на 19 ноември в Шънджън приключи. Тя продължи около 90 минути (час и половина). След това американският кортеж е напуснал вила „Килин“, където се провеждаше събитието, и се очаква Тръмп да се завърне в САЩ в следващите часове. Владимир Путин също е напуснал мястото на тристранната среща на върха, съобщават руските държавни медии.

Trump leaves China after his historic summit with Putin and Xi. https://t.co/CK726JlkJY — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Кадри от Шънджън показват, че Си Дзинпин е придружил Путин до колата му, след като при пристигането на чуждестранните лидери той избра да посрещне Тръмп пред самолета.

Putin, Xi and Trump made no joint statements to the media following their trilateral meeting on the sidelines of the APEC summit. Putin has left the summit venue, with Chinese President Xi Jinping escorting him to his car. https://t.co/41Rniw7OWP — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

На видеозапис се вижда как Владимир Путин казва на Си Дзинпин: „Не мисля, че някой изобщо е очаквал нещата да се развият толкова добре“, предава Sky News. Стопанинът на Кремъл стисна ръката на Си и двамата размениха няколко думи, преди Путин да отпътува с кортежа си. Всичко това се разигра, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви, че атмосферата по време на преговорите е била „много добра“.

Тримата лидери не направиха никакви изявления пред журналистите след срещата - единственото, което успяхме да разберем от тях, бяха позициите им в откриващите речи.

Още: Среща за историята: Си, Путин и Тръмп се проявиха като миротворци, докато воюват (ВИДЕО)

Обща позиция на тримата лидери за ООН

Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин все пак публикуваха съвместна декларация след историческата си тристранна среща на върха. Те заявяват, че се ангажират с реформа на Организацията на обединените нации (ООН), така че тя „да може да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност“.

Лидерите също така се споразумяха да увеличат производството на рафинирани нефтопродукти „в полза на всички нации“ - въпреки международните санкции срещу продажбите на руски нефт.

Освен това в изявлението се потвърждава „зачитането на имунитета на държавните длъжностни лица“ и се призовава Международният наказателен съд да не „злоупотребява“ с юрисдикцията си. Кой точно злоупотребява всъщност със силата си, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ - също

Trump to Putin and Xi: The International Criminal Court has gotten out of control. We all agree. https://t.co/B1mFIIV46Y — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Ето целия текст на съвместните заключения:

"Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай, Русия и Съединените щати са ангажирани с насърчаването на реформата на ООН, за да може тя да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълни своята основна мисия за поддържане на международния мир и сигурност.

Трите държави планират да увеличат производството и доставките на рафинирани нефтопродукти в полза на всички народи. Те потвърдиха значението на стабилните енергийни потоци.

Трите държавни глави признаха, че принципът на националното съгласие и зачитането на имунитета на държавните длъжностни лица са от първостепенно значение, и се съгласиха, че Международният наказателен съд и други подобни органи не трябва да злоупотребяват с юрисдикцията си (Путин е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления в Украйна - бел. ред.).

Трите държавни глави потвърдиха, че ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да се води. Трите държави ще започнат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие".

Детайли за срещата на Тръмп със Си: китайският прочит

„Синхуа“, държавната информационна агенция на Китайската народна република, публикува своя материал за двустранната среща между Тръмп и Си, провела се по-рано днес. Китайският лидер счита, че последните преговори са придали на китайско-американските отношения „нова същност“ – мнение, подчертано и в доклада на „Синхуа“, в който се посочва, че двете държави са проучили правилния път за съжителство между две велики сили, определен от принципите на „уважение, справедливост и взаимност“.

Си изрази надежда, че ще продължи да направлява курса на китайско-американските отношения заедно с Тръмп, като гарантира, че този „голям кораб“ ще остане на правилния път, докато плава напред.

Още: Китай изгони репортер на Bloomberg от тристранната среща след въпрос за Nvidia и Дженсън Хуанг (ВИДЕО)

По въпроса за Тайван в доклада се посочва, че Вашингтон трябва да продължи да постъпва "правилно", за да се избегнат сериозни пречки в китайско-американските отношения, предава BBC. По време на разговорите си с китайския президент Тръмп е заявил, че Вашингтон не подкрепя независимостта на Тайван, отбелязва китайската информационна агенция.

Снимка: Getty Images

По отношение на търговията се изразява желание за „взаимна изгода“, а по темата за изкуствения интелект – желание двете страни да работят за преодоляване на рисковете за сигурността и за запазване на контрола на човека върху AI.

В репортажа се посочва, че двете страни са оценили тази среща като положителна и конструктивна.

Още: Тристранната среща закъсня: Си Дзинпин и Тръмп седнаха за обяд без Путин

Путин наистина вижда събитието като "Ялта 2.0"

Встъпителните думи на Владимир Путин в началото на тристранната среща междувременно подсказаха, че в известен смисъл Русия наистина разглежда днешното събитие като своеобразна „Ялта 2.0“. Припомняме, че на първоначалната конференция в Ялта през 1945 г. лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз - Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йозеф Сталин - се срещат в кримския град, за да обсъдят следвоенното преустройство на Европа и сферите на влияние. Това е нещо, на което Путин се надява и сега - с искането си НАТО да се върне в границите си от 1997 г.

Днес, когато един пропагандист го попита дали срещата му с Тръмп и Си прилича на „Ялта 2.0“, Путин кимна одобрително, показаха кадри от събитието.

🤡 Putin fancies himself a modern-day Stalin When a propagandist asked whether the meeting with Trump and Xi resembled "Yalta 2.0," Putin nodded approvingly. Oh yes, we saw this "Stalin" yesterday. In his own fantasies, he's the master of the world's fate. In reality, though... Finish the sentence in the comments! — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

В речта си диктаторът подчерта, че Русия, Китай и САЩ са сред победителите във Втората световна война. Той заяви, че трите държави споделят „съвместна отговорност“ за „поддържането на международния мир и сигурност“, докато армията му убива цивилни в Украйна.

Руският диктатор предложи да се обсъдят въпроси като глобалната и регионалната икономическа, продоволствена и енергийна сигурност, както и разрешаването на регионални конфликти, включително войната в Украйна. Путин спомена също, че вече е обсъдил войната в Украйна по време на двустранните си срещи със Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

Още: САЩ и Китай искат войната в Украйна да спре и Иран да няма ядрено оръжие: Тръмп говори от името на Си (ВИДЕО)