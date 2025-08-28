Ръководителят на ВиК обяви от колко вода се нуждае Плевен

В момента 550 литра в секунда е водният баланс като приход, който постъпва към Плевен, като са необходими още около 250 – 300 литра. Това съобщи председателят на Управителния съвет (УС) на "Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев. Той участва в изслушване по проблемите на водоснабдяването на Плевен, което бе първа точка в днешното заседание на Общинския съвет в града.

Откъде идва вода в Плевен?

Лозев представи и осреднени данни за денонощие откъде какво количество вода постъпва в града и близките населени места, които са на воден режим с около шест часа на денонощие водоподаване.

От водопровода „Черни Осъм“ постъпват 120 литра в секунда, от зона „Крушовица“ и каптаж „Езерото“ – 260 л/сек, от помпена станция „Вит“ постъпленията са 100 л/сек, от „Биволаре“ – около 50 л/сек, от допълнителни градски водоизточници – около 20 л/секунда.

Лозко Лозев подчерта, цитиран от БТА, че тези водни количества през последните три седмици се задържат с различни мерки, въпреки че постепенно продължава да намалява дебитът от „Черни Осъм“, който имаше редица аварии през последните седмици.

Председателят на УС на „Българския ВиК холдинг“ допълни, че и лошото състояние на ВиК инфраструктурата допринася допълнително за загубите на вода. Той обобщи и мерките, които са предприети към момента за справяне с водната криза. Сред тях са почистване на вододайни зони, подмяна на водопроводи и други.

През последните седмици активно се търсят нови водоизточници, близо до налични ВиК съоръжения, съобщи още Лозев.

Той каза, че за първи път през тази година всички институции работят в една посока за решаване на проблема с безводието в Плевенско. Според него за около година е възможно да се намалят чувствително загубите на вода по инфраструктурата, което е средносрочна мярка за решаване на водната криза.