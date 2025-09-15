Войната в Украйна:

Ръст на пенсиите в Гърция

15 септември 2025, 12:49 часа 341 прочитания 0 коментара
Работещите и пенсионерите ще бъдат първите, които ще видят на практика ползите от новата данъчна система, която носи две основни промени в сравнение с настоящите: Тя обвързва намаляването на данъчната тежест с размера на заплатата или пенсията, но също и с броя на децата на издръжка, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Държавните служители, тези, получаващи минимална заплата, и пенсионерите без лична разлика ще видят увеличения над инфлацията.

Общото увеличение на пенсиите за 2026 г. се очаква да бъде 2,35%, към което ще се добави косвеното увеличение поради намаляването на данъците (за пенсионерите, които са над необлагаемия праг), както и помощта от 250 евро, която ще бъде дадена през ноември на тези, които отговарят на критериите за възраст и доход.

През декември 2026 г. всички пенсионери в страната ще получат, заедно с пенсиите си за януари 2027 г., увеличенията, които ще бъдат предвидени въз основа на растежа и инфлацията от 2026 г. Дотогава ще е завършено двуетапното „премахване на личната разлика“, както беше обявено от премиера на Международния панаир в Солун. Следователно, през декември 2025 г. увеличенията, които ще бъдат дадени, ще варират между 1,17% и 2,5%.

Нито един пенсионер няма да остане без увеличение, което на практика отменя ключовите разпоредби на закона „Катругалос“ от 2016 г. ОЩЕ: Гърция спря "златните пенсии", давани от СИРИЗА

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Пенсионери Пенсии Гърция информация 2025
