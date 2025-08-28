Ръст на продажбите на автомобили в Европа

В Западна Европа – ЕС, ЕАСТ и Обединеното кралство – през юли са продадени общо 1 085 356 автомобила, което е с 5,9% повече отколкото през същия месец на 2024 г. През първите седем месеца на годината регистрациите – според данни на ACEA, Европейската асоциация на производителите на автомобили – са били 7 900 877, което е почти непроменено в сравнение със същия период на 2024 г., съобщава италианската информационна агенция ANSA.

ACEA съобщава, че през юли електрическите автомобили са достигнали 15,6% от пазара на Европейския съюз, в сравнение с 12,5% през 2024 г., но все още далеч от необходимото за прехода. Хибридите представляват 34,7% от пазара и остават фаворити на потребителите.

Stellantis е продала и 151 391 автомобила в Западна Европа (ЕС, ЕАСТ и Обединеното кралство) през юли, което е с 1,1% по-малко от същия месец на 2024 г. Пазарният ѝ дял е спаднал от 14,9% на 13,9%. За седемте месеца регистрациите на групата са общо 1 192 746, което е спад с 8,1%, като делът ѝ е спаднал от 16,4% на 15,1%. ОЩЕ: Заради китайския пазар: VW понесе сериозен удар – акционерите са в шок