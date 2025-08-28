Войната в Украйна:

Ръст на продажбите на автомобили в Европа

28 август 2025, 10:41 часа 372 прочитания 0 коментара
Ръст на продажбите на автомобили в Европа

В Западна Европа – ЕС, ЕАСТ и Обединеното кралство – през юли са продадени общо 1 085 356 автомобила, което е с 5,9% повече отколкото през същия месец на 2024 г. През първите седем месеца на годината регистрациите – според данни на ACEA, Европейската асоциация на производителите на автомобили – са били 7 900 877, което е почти непроменено в сравнение със същия период на 2024 г., съобщава италианската информационна агенция ANSA.

ACEA съобщава, че през юли електрическите автомобили са достигнали 15,6% от пазара на Европейския съюз, в сравнение с 12,5% през 2024 г., но все още далеч от необходимото за прехода. Хибридите представляват 34,7% от пазара и остават фаворити на потребителите.

Stellantis е продала и 151 391 автомобила в Западна Европа (ЕС, ЕАСТ и Обединеното кралство) през юли, което е с 1,1% по-малко от същия месец на 2024 г. Пазарният ѝ дял е спаднал от 14,9% на 13,9%. За седемте месеца регистрациите на групата са общо 1 192 746, което е спад с 8,1%, като делът ѝ е спаднал от 16,4% на 15,1%. ОЩЕ: Заради китайския пазар: VW понесе сериозен удар – акционерите са в шок

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Автомобили продажба на автомобили информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес